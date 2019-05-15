Как актер Меркурьев спасал людей в сталинские годы

Российский и советский актер Василий Васильевич Меркурьев — одна из глыб советского кинематографа, человек-легенда. Он уморительно играл Мальволио в классической комедии 1955 года "Двенадцатая ночь", великолепно сыграл в драме "Летят журавли", был тихим и добрым отцом Золушки в одноименном фильме 1947 года и важным академиком в комедии 1954 года "Верные друзья".

Меркурьев родился в 1904 году и, как все люди его поколения, прожил тяжелую жизни, полную трагических поворотов и опасностей. Один его брат был репрессирован, другой умер от голода в блокаду, третий уехал с родственниками после революции за границу. Второй женой актера стала дочь "врага народа" — репрессированного режиссера Всеволода Мейерхольда Ирина.

В те времена люди часто боялись признавать родство с репрессированными родственниками. Однако Меркурьев не отказался ни от жены, ни от детей-сирот погибшего в тюрьме брата, которых взял на воспитание. Одно время актер с супругой воспитывали сразу пятеро приемышей: трех осиротевших племянников и двух маленьких детей, отставших от родных во время эвакуации в ходе Второй мировой войны.

Ирина Мейерхольд как дочь «врага народа» потеряла работу и не работала двенадцать лет. Но Василий Меркурьев никогда не жаловался. Он тащил на себе весь свой "табор", как называли за глаза его семью в театре, бесконечно снимался, давал концерты по стране. Знавшие его люди вспоминают, что он никогда не отказывал в помощи тем, кто за ней обращался.