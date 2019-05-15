Как изменились красавицы российского кино 90-х 

Звезда актрисы Алёны Хмельницкой засияла после выхода приключенческой картины «Сердца трёх» (1992). До этого она тоже снималась в кино, но известности не снискала. В девяностые режиссёры активно приглашали Алёну в различные проекты, она была очень востребованной актрисой и регулярно появлялась в телесериалах. Сейчас Хмельницкой 48 и, хоть её популярность слегка уменьшилась, она по-прежнему участвует в съёмках. А как сложились жизни других красавиц-актрис, пик карьеры которых пришёлся на девяностые?