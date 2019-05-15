Актеры, попавшие в кино по блату 

Звездные родители при удобном случае стараются показать любимых детей публике. Узнав, что их отпрыски проявляют интерес к кинобизнесу, родители-актеры редко ограничиваются советами. Чаще родители занимаются продвижением своих детей по кинематографической лестнице. В актерской среде бытует мнение, что в кино можно попасть лишь тремя путями: по знакомству (сюда входят и родственные связи), по воле случая и благодаря профильному образованию, проходя различные кастинги. Рассказываем, какие актеры попали в кино по блату.
Елизавета Боярская
Лиза Боярская родилась в звездной семье, где были сплошные артисты: папа Михаил Боярский, мама Лариса Луппиан, а также старший брат, бабушка и дедушка… Будучи ребенком, Лиза не мечтала об актерской карьере. Она интересовалась джазовыми и классическими танцами и окончила школу моделей в Санкт-Петербурге. Поначалу артисты считали, что дочери легендарного советского и российского актера, само собой, достанутся все заметные роли. Но вскоре Лиза доказала, что она не только дочь звездного отца, но вполне талантливая артистка. Девушка попала в номинацию «Прорыв года», сыграв в военной драме «Первый после Бога». Затем последовали кинофильмы "Адмиралъ", "Ирония судьбы. Продолжение", "Парк советского периода" и другие.
Певица Слава
Многие удивились, когда в российском боевике "Параграф 78" в компании с Гошей Куценко и Владимиром Вдовиченко сыграла певица Слава. По слухам, в кино ее "продвинул" тогдашний любовник, банкир Анатолий Данилицкий. Ее роль стоила ему $3 миллиона (при бюджете фильма в $10 миллионов), а сам Данилицкий стал сопродюсером киноленты.
Федор Бондарчук
Потомок создателя «Тихого Дона» и «Войны и мира» Сергея Бондарчука, Федор, как отец связал свою жизнь с искусством. Другие дети кинорежиссера, кроме старшего сына Алексея, также связали свою жизнь с кинематографом. Впервые Федор Бондарчук снялся в кино в фильме своего отца "Борис Годунов" в 1986 году в роли царевича Федора. Далее последовали роли в учебно-курсовой работе друга артиста Тиграна Кеосаяна "Солнечный берег", в фильмах "Бесы" и "Арбитр" Ивана Охлобыстина, "Даун Хаус" и другие. В 1990 году актер попробовал себя в качестве клипмейкера, начав с клипа Сергея Мазаева и группы "Моральный кодекс" на композицию "До свидания, мама". В 1993 году за работу в музыкальном видео получил премию «Овация» из рук отца. Также известен как режиссер.
Светлана Меткина
Российская актриса Светлана Меткина сыграла вместе с голливудскими коллегами Шэрон Стоун и Деми Мур в фильме "Бобби" в 2006 году. Говорят, попасть в звездную компанию артистке помогла ее вторая половинка — миллиардер-кинопродюсер Мишель Литвак.
Константин Хабенский
Константин Хабенский попал в кино благодаря удачному знакомству. Когда-то судьба свела его с венгерским режиссером Томашем Тотом. Когда мужчины обмывали знакомство, Томаш пригласил Хабенского в своем фильме. Так актер попал в "Женскую собственность". Позже на лестничной площадке киностудии он столкнулся с мужчиной, который посмотрел на Хабенского и сказал: "Что-то я вас не знаю". Актер ответил: "В общем-то я вас тоже". Незнакомцем оказался режиссер Дмитрий Месхиев, который позвал артиста в свой фильм, потому что у него был подходящий типаж.
Светлана Устинова
Появление Актриса Светлана Устинова появилась в продолжении криминального "Бумера" благодаря Петру Листерману. Он признается, что брал девушку с собой на все тусовки. В конце концов ее типаж понравился режиссеру "Бумера" Петру Буслову.
Михаил и Николай Ефремовы
На съемки первого фильма Михаила Ефремова "Дни хирурга Мишина" его устроил звездный отец — Олег Ефремов, исполнив там главную роль. На киноолимп пытается "взобраться" и другой сын знаменитого отца, Николай Ефремов. Он снимается в "Белой гвардии".