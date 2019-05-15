Актеры, попавшие в кино по блату

Звездные родители при удобном случае стараются показать любимых детей публике. Узнав, что их отпрыски проявляют интерес к кинобизнесу, родители-актеры редко ограничиваются советами. Чаще родители занимаются продвижением своих детей по кинематографической лестнице. В актерской среде бытует мнение, что в кино можно попасть лишь тремя путями: по знакомству (сюда входят и родственные связи), по воле случая и благодаря профильному образованию, проходя различные кастинги. Рассказываем, какие актеры попали в кино по блату.

Елизавета Боярская

Лиза Боярская родилась в звездной семье, где были сплошные артисты: папа Михаил Боярский , мама Лариса Луппиан , а также старший брат, бабушка и дедушка… Будучи ребенком, Лиза не мечтала об актерской карьере. Она интересовалась джазовыми и классическими танцами и окончила школу моделей в Санкт-Петербурге. Поначалу артисты считали, что дочери легендарного советского и российского актера, само собой, достанутся все заметные роли. Но вскоре Лиза доказала, что она не только дочь звездного отца, но вполне талантливая артистка. Девушка попала в номинацию «Прорыв года», сыграв в военной драме «Первый после Бога». Затем последовали кинофильмы "Адмиралъ", "Ирония судьбы. Продолжение", "Парк советского периода" и другие.

Певица Слава

Многие удивились, когда в российском боевике "Параграф 78" в компании с Гошей Куценко и Владимиром Вдовиченко сыграла певица Слава. По слухам, в кино ее "продвинул" тогдашний любовник, банкир Анатолий Данилицкий . Ее роль стоила ему $3 миллиона (при бюджете фильма в $10 миллионов), а сам Данилицкий стал сопродюсером киноленты.

Федор Бондарчук

Светлана Меткина

Константин Хабенский

Константин Хабенский попал в кино благодаря удачному знакомству. Когда-то судьба свела его с венгерским режиссером Томашем Тотом. Когда мужчины обмывали знакомство, Томаш пригласил Хабенского в своем фильме. Так актер попал в "Женскую собственность". Позже на лестничной площадке киностудии он столкнулся с мужчиной, который посмотрел на Хабенского и сказал: "Что-то я вас не знаю". Актер ответил: "В общем-то я вас тоже". Незнакомцем оказался режиссер Дмитрий Месхиев , который позвал артиста в свой фильм, потому что у него был подходящий типаж.

Светлана Устинова

Появление Актриса Светлана Устинова появилась в продолжении криминального "Бумера" благодаря Петру Листерману . Он признается, что брал девушку с собой на все тусовки. В конце концов ее типаж понравился режиссеру "Бумера" Петру Буслову

Михаил и Николай Ефремовы