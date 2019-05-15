Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
На Париж
Исторический, Комедия, Военный
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Нуреев. Белый ворон
Биография, Драма
Купить билет
Коридор бессмертия
Драма, Военный
Купить билет
После
Мелодрама
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Актеры, попавшие в кино по блату 

Рамблер 15 мая 2019
Звездные родители при удобном случае стараются показать любимых детей публике. Узнав, что их отпрыски проявляют интерес к кинобизнесу, родители-актеры редко ограничиваются советами. Чаще родители занимаются продвижением своих детей по кинематографической лестнице. В актерской среде бытует мнение, что в кино можно попасть лишь тремя путями: по знакомству (сюда входят и родственные связи), по воле случая и благодаря профильному образованию, проходя различные кастинги. Рассказываем, какие актеры попали в кино по блату.

Елизавета Боярская

Лиза Боярская родилась в звездной семье, где были сплошные артисты: папа Михаил Боярский, мама Лариса Луппиан, а также старший брат, бабушка и дедушка… Будучи ребенком, Лиза не мечтала об актерской карьере. Она интересовалась джазовыми и классическими танцами и окончила школу моделей в Санкт-Петербурге. Поначалу артисты считали, что дочери легендарного советского и российского актера, само собой, достанутся все заметные роли. Но вскоре Лиза доказала, что она не только дочь звездного отца, но вполне талантливая артистка. Девушка попала в номинацию «Прорыв года», сыграв в военной драме «Первый после Бога». Затем последовали кинофильмы "Адмиралъ", "Ирония судьбы. Продолжение", "Парк советского периода" и другие.

Певица Слава

Многие удивились, когда в российском боевике "Параграф 78" в компании с Гошей Куценко и Владимиром Вдовиченко сыграла певица Слава. По слухам, в кино ее "продвинул" тогдашний любовник, банкир Анатолий Данилицкий. Ее роль стоила ему $3 миллиона (при бюджете фильма в $10 миллионов), а сам Данилицкий стал сопродюсером киноленты.

Федор Бондарчук

Потомок создателя «Тихого Дона» и «Войны и мира» Сергея Бондарчука, Федор, как отец связал свою жизнь с искусством. Другие дети кинорежиссера, кроме старшего сына Алексея, также связали свою жизнь с кинематографом. Впервые Федор Бондарчук снялся в кино в фильме своего отца "Борис Годунов" в 1986 году в роли царевича Федора. Далее последовали роли в учебно-курсовой работе друга артиста Тиграна Кеосаяна "Солнечный берег", в фильмах "Бесы" и "Арбитр" Ивана Охлобыстина, "Даун Хаус" и другие. В 1990 году актер попробовал себя в качестве клипмейкера, начав с клипа Сергея Мазаева и группы "Моральный кодекс" на композицию "До свидания, мама". В 1993 году за работу в музыкальном видео получил премию «Овация» из рук отца. Также известен как режиссер.

Светлана Меткина

Российская актриса Светлана Меткина сыграла вместе с голливудскими коллегами Шэрон Стоун и Деми Мур в фильме "Бобби" в 2006 году. Говорят, попасть в звездную компанию артистке помогла ее вторая половинка — миллиардер-кинопродюсер Мишель Литвак.

Константин Хабенский

Константин Хабенский попал в кино благодаря удачному знакомству. Когда-то судьба свела его с венгерским режиссером Томашем Тотом. Когда мужчины обмывали знакомство, Томаш пригласил Хабенского в своем фильме. Так актер попал в "Женскую собственность". Позже на лестничной площадке киностудии он столкнулся с мужчиной, который посмотрел на Хабенского и сказал: "Что-то я вас не знаю". Актер ответил: "В общем-то я вас тоже". Незнакомцем оказался режиссер Дмитрий Месхиев, который позвал артиста в свой фильм, потому что у него был подходящий типаж.

Светлана Устинова

Появление Актриса Светлана Устинова появилась в продолжении криминального "Бумера" благодаря Петру Листерману. Он признается, что брал девушку с собой на все тусовки. В конце концов ее типаж понравился режиссеру "Бумера" Петру Буслову.

Михаил и Николай Ефремовы

На съемки первого фильма Михаила Ефремова "Дни хирурга Мишина" его устроил звездный отец — Олег Ефремов, исполнив там главную роль. На киноолимп пытается "взобраться" и другой сын знаменитого отца, Николай Ефремов. Он снимается в "Белой гвардии".
Комментарии17
Актеры , Видео , Бесы , Лариса Луппиан , Олег Ефремов , Сергей Бондарчук , Анатолий Данилицкий , Михаил Ефремов , Дмитрий Месхиев , Светлана Меткина , Шэрон Стоун , Иван Охлобыстин , Николай Ефремов , Петр Листерман , Петр Буслов , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Мур Деми , Тигран Кеосаян , Сергей Мазаев , Константин Хабенский , Борис Годунов , Мишель Литвак , Федор Бондарчук , Светлана Устинова , Гоша Куценко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение» вызвало религиозный скандал в Израиле6
Грубые киноляпы в фильмах про космос4
Фанаты сделали прогноз на победу в «Игре престолов»3
Названы самые ожидаемые фильмы лета
Что случилось с актрисой Надеждой Смирновой
Новости партнеров
Видео
Что смотреть в кино с 16 мая
Фильмы
Актеры, попавшие в кино по блату
Актеры
Как Евгений Стеблов попал на съемки к Данелии
Актеры
Как изменились актеры боевика «Миссия невыполнима»
Актеры Фильмы
Как создавали спецэффекты для киновселенной Marvel
Фильмы
Кого считают непобедимым рекордсменом «Оскара»
Фильмы Актеры
Сын советской кинозвезды спивается и бомжует
Актеры
Что стало со звездой «Школьного вальса»
Актеры
Популярное ток-шоу довело участника до суицида
ТВ
Актеры, повторяющиеся из фильма в фильм
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение