Зрители хотят лишить Делона главной награды Канн

Знаменитый французский актер Ален Делон в этом году претендует на главную награду Каннского кинофестиваля — золотую пальмовую ветвь. Он много сделал для развития кинематографа в стране и мире, у него огромная армия поклонников, но во Франции его не очень-то любят.

Французы не могут простить Делону резкие высказывания, которые он позволяет себе делать публично. Так, например, актер призывает женщин не выступать против "мачизма" в обществе, ему не нравится то, что Париж наводнили мигранты, он против того, чтобы однополые пары усыновляли детей, и вообще придерживается ультраправых взглядов.

Самые активные ненавистники актера требуют у организаторов Каннского кинофестиваля снять кандидатуру актера с номинации. Петицию подписали около 19 тысяч человек.