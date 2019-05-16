Что стало со звездой «Школьного вальса» 

Когда Елене Цыплаковой было 16, она снялась в школьной драме Динары Асановой «Не болит голова у дятла» (1974). Молодая актриса сразу же понравилась публике, а режиссёры начали приглашать её в кино. Через четыре года вышла картина «Школьный вальс», сделавшая Цыплаковой всенародной любимицей. Артистическая карьера Елены складывалась успешно, но в девяностые она пропала с экрана. Какую профессию решила освоить Елена? Что помогло ей справиться с жизненными неурядицами? Нашли ли она женское счастье? Узнайте обо всём из видео.