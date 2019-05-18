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Чем сейчас занимается народная артистка Анастасия Вертинская 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Звезда таких известных картин, как "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Гамлет", с 2000 года почти не снимается в кино и не выступает на театральной сцене. 74-летняя актриса посвятила свое время семье и внукам. Кроме того, она увлекается кулинарией и занимается фондом своего отца — известного поэта, исполнителя песен и актера Александра Николаевича Вертинского.
Популярность пришла к Вертинской, когда ей было всего 16 лет. В 1961 году она исполнила две знаковые роли — Ассоль и Гуттиэре. После по-настоящему головокружительного успеха на экране, ее окружили вниманием. Слава тяготила Вертинскую, но в молодости, по ее признанию, она была буквально одержима карьерой. Вертинская сыграла большое количество отличных ролей как в кино, так и в театре.
Но с начала 00-х Анастасия отошла от активной сценической работы. Как она говорила, причина тому — отсутствие интересных предложений. Актриса никогда не исключала возможности вернуться на большую сцену. Кроме того, в одном из своих интервью артистка признавалась:
"Наконец-то я поняла, что можно жить и не беспокоиться, что какое-то время тебя никто не увидит на сцене, на экране, вообще не увидит. И ничего страшного. Это вечное, изматывающее актерское беспокойство, наконец, оставило меня".
Комментарии
Актеры , Анастасия Вертинская , Александр Вертинский
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