Актрисы с самым взрывным характером

Есть такие актрисы, с которыми всем вокруг трудно работать. От них стонут режиссеры и гримеры, с ними мучаются партнеры по съемочной площадке. По воспоминаниям современников, практически невозможно было сниматься вместе с Мэрилин Монро : страдавшая от депрессии актриса постоянно опаздывала на съемки. Другим же актрисам не дает спокойно строить карьеру взрывной характер.

Настасья Самбурская

Прославившаяся благодаря сериалу "Универ. Новая общага" российская актриса, певица, модель, телеведущая и звезда Инстаграмма в последнее время попадает в СМИ с известиями о своих скандалах. Последний даже стоил ей должности в родном театре. Режиссер Антон Яковлев без предупреждения вывел ее из состава труппы Театра на Малой Бронной, устав от взаимодействия со сложной красавицей.

Елена Летучая

Ничуть не лучше, чем у Самбурской, характер и у бывшей ведущей "Ревизорро" актрисы Елены Летучей. Недаром между двумя девушками был многолетний конфликт. Сама Елена признает, что "может вспылить", но клянется, что всегда потом извиняется, если неправа.

Линдси Логан

Не только российские актрисы отличаются дурным характером. Западные красотки "звездят" еще сильнее! Когда-то мы все любили рыжую девочку из фильма "Ловушка для родителей", но теперь от той Линдси давно ничего не осталось. Скандалы, драки с родными родителями, пьяные дебоши… Линдси стала персонажем анекдотов и мемов, о ней шутят в голливудских фильмах, когда надо вспомнить знаменитость, отбывавшую тюремный срок.