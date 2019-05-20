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«А ты налей и отойди»: как выросла звезда рекламы 

Рамблер 4 часа назад
Девочка из рекламы сока прославилась на всю страну, ее коронная фраза "А ты налей и отойди" мгновенно ушла в народ и до сих пор популярна.
Диана Шпак родилась в Лос-Анджелесе, но когда ей было два года, ее родители переехали в Москву. Ее дебютом на экране стал ролик, в котором Диана сыграла сливу, рекламу быстро растащили на цитаты: "Я слива лиловая, спелая, садовая" в исполнении Дианы звучит незабываемо.
Кадр из рекламного ролика
Почти в то же время вышла реклама другого сока, где Диана сыграла ту знаменитую девочку с фразой "Пап, а ты налей и отойди!".
Кадр из рекламного ролика
После такого успеха Диану стали приглашать сниматься в кино. С ее участием вышли сериалы "Грехи отцов", "Люба, дети и завод", детский фильм "Лесная царевна", также было много съемок в эпизодах, а последней работой в кино стала картина "Юленька. Смертельные уроки".
@a. n.0. t. h. e. r
После выпускного Диана переехала в Лос-Анджелес, чтобы учиться на режиссера, и сосредоточилась на учебе.
@a. n.0. t. h. e. r
Сейчас ей 22 года, она много путешествует, ведет страницы в соцсетях, а кроме того успела написать три книги "#Instadrug", "У Ромео был пистолет", "Океан", которые выпущены под псевдонимом Диана Лилит.
@a. n.0. t. h. e. r
Комментарии10
Актеры , Видео , Диана Шпак
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