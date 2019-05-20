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Самые известные братья советского кино 

Рамблер 3 часа назад
Самые знаменитые братья советского кино — Юрия и Виталий Соломины. Братья активно снимались в кино и играли на театральной сцене. Виталию больше удавались комедийные и романтические роли, а Юрий выбирал образы героические и драматичные. К сожалению, Виталий ушёл из жизни в 2002-м году, когда ему было всего 60 лет. Юрию сейчас 83 года, он и по сей день руководит Малым театром в Москве.
Олег и Лев Борисовы, Валерий и Владимир Носики, Владислав и Евгений Дворжецкие, Аристарх и Игорь Ливановы, Глеб и Олег Стриженовы — рассказы об этих артистах в видео.
Актеры , Видео , Глеб Стриженов , Игорь Ливанов , Владимир Носик , Валерий Носик , Аристарх Ливанов , Олег Стриженов , Лев Борисов , Олег Борисов
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