Самые известные братья советского кино

Самые знаменитые братья советского кино — Юрия и Виталий Соломины. Братья активно снимались в кино и играли на театральной сцене. Виталию больше удавались комедийные и романтические роли, а Юрий выбирал образы героические и драматичные. К сожалению, Виталий ушёл из жизни в 2002-м году, когда ему было всего 60 лет. Юрию сейчас 83 года, он и по сей день руководит Малым театром в Москве.