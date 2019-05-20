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Почему Татьяна Друбич бросила профессию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Сто дней после лета"
Татьяна Друбич — известная актриса, однако об этой профессии она не мечтала. Девочка родилась в интеллигентной семье: папа — инженер, мама — экономист. Ни что не предвещало, что она станет актрисой, пока в их школу не пришли кинематографисты: 11-летнюю Татьяну пригласили на сыграть в драме Инны Туманян "Пятнадцатая весна".
Кадр из фильма "Сто дней после лета"
Следующей работой в кино стала роль Лены Ерголиной в фильме "Сто дней после детства" молодого и амбициозного режиссера Сергея Соловьева. После выхода ленты на экраны Татьяна проснулась знаменитой, в нее влюбились все советские мальчишки. Но актерство ее не привлекало, она отказалась от приглашения во ВГИК, а вместо этого поступила в медицинский институт, где получила профессию эндокринолога. Желание стать врачом появилось, когда Татьяна помогала старшему брату переписывать конспекты, к моменту поступления она уже многое знала, экзамены дались ей легко. Кстати, идти в медицинский ей советовал и Сергей Соловьев, у которого она снималась в 15 лет.
После окончания вуза Татьяна работала по специальности в поликлинике, но и от съемок она не отказывалась. В 1980 году Татьяна вновь сыграла в фильме Сергея Соловьева "Спасатель", еще через год в продолжении "Наследница по прямой" у того же режиссера. Работы в кино становилось все больше, с медицинской карьерой пришлось расстаться. несмотря ни на что Татьяна своим призванием считала все-таки медицину.
Кадр из фильма "Десять негритят"
В 1983 году она вышла замуж за Сергея Соловьева, несмотря на внушительную разницу в возрасте — 16 лет. Через год у них родилась дочь Анна, которая стала пианисткой и композитором. В 1989 году они развелись, но продолжили вместе работать. Появлялись слухи о романах Татьяны с режиссером Иваном Дыховичным и музыкантом Владимиром Спиваковым, но никаких доказательств не было.
Кадр из фильма "Асса"
Татьяна Друбич сыграла в культовом фильме Сергея Соловьева — "Асса". А в 2009 году она исполнила роль Анны Карениной опять же в фильме Сергея Соловьева. Кстати, в этой же картине сыграла полуторагодовалая дочь Маруся. Кто ее отец неизвестно, но поклонники полагают, что Друбич ее удочерила.
Кадр из фильма "Анна Каренина"
За роль Анны Карениной актриса получила приз Гильдии актеров кино России, а ее следующая работа в фильме Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты" отмечена премией "Ника".
Wikipedia
Сейчас Татьяна входит в попечительский совет благотворительного фонда "Вера".
Комментарии
Актеры , Анна Каренина , Сергей Соловьев , Владимир Спиваков , Рената Литвинова , Татьяна Друбич
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