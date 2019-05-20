Правда о романе Светличной с Юрием Гагариным 

Светлана Светличная сыграла больше 60 ролей в кино, но зрители вспоминают лишь сексуальную соблазнительницу Анну Сергеевну из комедии «Бриллиантовая рука» (1968). Светлане приписывали массу романов с актёрами и режиссёрами, поговаривали даже, что у неё были отношения с Юрием Гагариным. Действительно ли Станислав Ростоцкий признавался Светличной в любви? Что её связывало с Андреем Мироновым? Почему Светлана вышла замуж повторно, выждав два года после смерти супруга, актёра Владимира Ивашова? Узнайте больше об актрисе из видео.