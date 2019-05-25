Что стало с девочкой из фильма «Подкидыш»

О взрослых актерах знаменитого фильма известно всем, а вот о судьбе маленькой девочки, сыгравший роль Наташи, практически ничего долгое время не знали. Ходили даже слухи, что она погибла во время войны, но это не так.

Девочку на главную роль в фильме «Подкидыш» нашли совершенно случайно: режиссер увидела ее с родителями в кино и пригласила на пробы.

Свою знаменитую роль Вероника Лебедева сыграла в четыре года и справилась с ней очень хорошо. При этом родители девочки совершенно не хотели, чтобы дочь становилась актрисой, им не нравился тот факт, что Веронику начали узнавать на улице, и больших трудов стоило уберечь дочь от звездной болезни.

По настоянию мамы Вероника после школы поступила в педагогический институт на факультет иностранных языков, хотя и подумывала поначалу пойти в театральный.

Правда, о своем решении Лебедева не жалела, окончила ВУЗ и некоторое время работала в школе учителем английского языка. Потом девушка устроилась на работу редактором в журнал, а, выйдя замуж за писателя Игоря Синицына, оставила работу, став редактором и соавтором супруга. В браке родила дочь Марину.

Кадр из фильма "Подкидыш"

Жизнь и без популярности была счастливой: любимый муж, прекрасная дочь, любимое дело. О своем прошлом в кино Вероника никогда не распространялась и не вспоминала, считая, что эта страница ее жизни давно закрыта. Никогда Лебедева-Синицына не рассказывала и о знаменитых артистах, с которыми ей довелось вместе работать. Лишь обмолвилась в одном из немногочисленных интервью, что Фаина Раневская обещала подарить ей куклу, но так и не подарила, а еще Вероника запомнила, что у актрисы во время съемок всегда было плохое настроение. А вот Ростислав Плятт , напротив, уделял время маленькой коллеге и часто играл с ней.

Сейчас Веронике Лебедевой-Синицыной 84 года, в начале 2000-х скончался ее любимый муж, сама она перенесла несколько инсультов. Вероника Лебедева-Синицына живет в Москве, давно на пенсии, о том, что не стала делать карьеру актрисы, не жалеет.