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Что случилось с Пеппи Длинныйчулок 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Пеппи Длинныйчулок"
Знаменитый фильм стал для Светланы Ступак дебютом. Причем дебютом, без сомнения, крайне удачным. Девочка отлично справилась с ролью задорной и озорной Пеппи. Но от дальнейшей карьеры в кино Светлана почему-то отказалась.
На съемочную площадку Света Ступак попала в возрасте 13 лет, хотя изначально на роль Пеппи планировали брать девочку лет девяти. Но озорной и общительной Свете удалось очаровать съемочную группу, и роль доверили именно ей, закрыв глаза на возраст и не соответствующий первоисточнику цвет волос (героиня должна быть рыжей, а у Ступак была блондинкой).
Задорная, раскованная, энергичная девочка-хохотушка оказалась абсолютным «попаданием», это была настоящая Пеппи, казалось, Свете, даже и играть-то ничего не нужно, она сама — воплощение «самой сильной девочки в мире». Большим плюсом оказалось и то, что Ступак занималась акробатикой и с легкостью выполняла сама многие трюки на съемках.
Фильм по мотивам шведской сказки оказался невероятно популярным в том числе и благодаря юной актрисе. После своей звездной роли Светлана Ступак снялась еще в двух фильмах «Я за тебя отвечаю» и «Право любить». На этом ее актерская карьера завершилась.
Актриса ушла из кино, по ее собственному признанию, по моральным соображениям. Светлана отмечала, что в 90-е годы не было качественного репертуара. И хотя предложения сниматься были, Ступак их отвергала, отказываясь играть жен бандитов или девушек легкого поведения.
Фото из личного архива Светланы Ступак
Вместо этого Светлана выбрала другой путь: она работала официанткой, менеджером ресторана, секретарем и даже продавцом. Три раза была замужем, родила дочь, в кино так и не вернулась.
В марте 2018 года Светлана Ступак скончалась от остановки сердца. Об этом сообщили поклонники на ее официальной странице в Сети. Новость в СМИ не освещалась.
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Актеры , Светлана Ступак
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