Как «тетушка Чарли» спасла жизнь Калягина 

Комедийный фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) спас жизнь актёру Александру Калягину. До него на роль тетушки Чарли претендовали Олег Табаков, Владимир Этуш, Евгений Леонов, но в итоге роль отдали Калягину. Актёр в то время находился в депрессии из-за кончины любимой жены. У Калягина осталась маленькая дочка, но он был удручён смертью супруги, что отказывался даже выходить из дома. Позже он рассказывал, что отправился на пробы, повиновавшись минутному порыву. 3 месяца съёмок стали для артиста настоящим праздником, вытащившим его из депрессии.