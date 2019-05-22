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Как «тетушка Чарли» спасла жизнь Калягина 

Рамблер 11 часов назад
Комедийный фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) спас жизнь актёру Александру Калягину. До него на роль тетушки Чарли претендовали Олег Табаков, Владимир Этуш, Евгений Леонов, но в итоге роль отдали Калягину. Актёр в то время находился в депрессии из-за кончины любимой жены. У Калягина осталась маленькая дочка, но он был удручён смертью супруги, что отказывался даже выходить из дома. Позже он рассказывал, что отправился на пробы, повиновавшись минутному порыву. 3 месяца съёмок стали для артиста настоящим праздником, вытащившим его из депрессии.
Актеры , Видео , Фильмы , Александр Калягин , Владимир Этуш , Евгений Леонов , Олег Табаков
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