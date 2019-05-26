Что стало с мальчиком, сыгравшем в фильме ужасов «Омен»

Британского актера зовут Харви Спенсер Стивенс, он родился в 1970 году, а уже в в 1976 году он попал в кино, сыграв Дэмиена Торна в фильме ужасов "Омен". Эта роль сделала его известным на весь мир, а также принесла ему номинацию на "Золотой глобус" за лучший дебют в кинофильме " (родился 12 ноября 1970 года) — бывший английский актер.

Кстати, это была единственная успешная роль в карьере актера, который тем не менее долгое время не оставлял попыток построить кинокарьеру. Так, в 1980 году он исполнил небольшую роль в фильме "Гоген-дикарь".

Кадр из фильма "Омен", 2006

В 2006 году вышел ремейк "Омена". В нем Харви исполнил эпизодическую роль бульварного журналиста, однако это версия ленты попала только на специальные DVD-издания. Интервью со Стивенсом, записанное в 1996 году, было использовано в документальном фильме 2005 года "Проклятие "Омена"", в котором подробно описываются необычные совпадения, связанные с производством фильма в 1976 году. В 2008 году он появился на шоу Говарда Стерна и шутил, что теперь посещает различные хоррор-фестивали со своим трехколесным велосипедом. На этом его телевизионная карьера закончилась.

@djmarkus1972

Однако в 2017 году Харви снова попал в новостные сводки, когда его приговорили к условному тюремному сроку за то, что он избил велосипедистов на дороге в английском графстве Кент.