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Кто убил звезду фильма «Не могу сказать „прощай“» 

Рамблер 16 минут назад
Актриса Анастасия Иванова прославилась после выхода мелодрамы «Не могу сказать "прощай"» (1982). Эта роль стала главной в жизни Анастасии: позже она снялась ещё в нескольких картинах, но такого же громкого успеха не было. А в девяностые годы произошла страшная трагедия: Анастасия была убита в собственной квартире. Ей было всего 34 года, у неё осталась маленькая дочь. Супруг актрисы, актёр Борис Невзоров, до сих пор не любит говорить об этой истории. Смотрите видео и узнайте подробности о короткой жизни Ивановой.
Актеры , Видео , Фильмы , Борис Невзоров , Анастасия Иванова
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