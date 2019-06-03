Красивый мерзавец: за что французы не любят Делона

Французский актер-суперзвезда Ален Делон не любит людей, живет в одиночестве, называет мир "проклятым местом, откуда уйдет без сожаления" — и мир платит ему полной взаимностью. Французы обожают Жана-Поля Бельмондо и ненавидят Делона. За что? За многое.

Когда стало известно, что на Каннском кинофестивале в этом году 83-летнему Делону должны вручить Золотую пальмовую ветвь за вклад в киноискусство, феминистски стали собирать подписи под воззванием за отмену награды. "Расист, ненавистник женщин, насильник и гомофоб" — так они описывали моральный облик актера.

Ему припомнили все высказывания, которыми он разбрасывался раньше. Признания, что он поднимал руку на женщин, высказывание мнения, что однополым пара нельзя усыновлять или заводить детей, издевательский комментарий, что нынешние женщины стали похожи на мужчин.

На самом деле французы не любят Делона еще со времен романа того с немецкой актрисой Роми Шнайдер . То, как Делон вел себя тогда и какие комментарии давал прессе, актеру уже не исправить. Роман начался в 1958 году на съемках фильмах "Кристина". Оба они были молоды, оба красивы. Роми влюбилась без памяти. Был ли влюблен Делон, неизвестно. В то время он был начинающим актером, а Роми — звездой, так что роман был выгоднее ему, чем ей. Они обручились. Карьера Делона пошла в гору: вышли фильмы "Рокко и его братья", "На ярком солнце", превратившие его в суперзвезду. Он не скрывал, что изменяет невесте и что ему плевать на ее чувства. Роми разорвала помолвку и три года не могла выбраться из депрессии. Но в конце концов встретила нового мужчину, режиссера Гарри Мейена, и вышла за него замуж.

Однако счастье бывшей невесты уязвило самолюбие Делона. Да и карьера его снова замедлилась. Тогда он пригласил Шнайдер опять сняться в совместной картине. Та не смогла ему отказать. Делон снова обольстил ее, и муж Роми не простил измены и подал на развод. Делон же снова бросил актрису.

В возрасте 43 лет Роми скончалась от передозировки снотворным. Франция и Германия были в шоке от потери любимой актрисы. Делон же дал журналистам шутливый и издевательский комментарий.

Позже мать Роми написала книгу воспоминаний, в которых описывала отношения Роми и Делона так: "Он мог делать с ней все, что хотел. Он оскорблял ее и физически, и морально. То, что он с ней творил, — он словно воздействовал на ее подсознание. Поцелуи сменялись ударами, он учил ее новой морали, суть которой — «мужчине все позволено».