Две жены горячего финского парня Вилле Хаапасало

Финский актёр Вилле Хаапасало покорил российских зрителей, снявшись в фильме «Особенности национальной охоты» (1995). Вышедшие продолжения лишь закрепили успех парня. В пухлощёкого и немного косноязычного, но харизматичного финна влюблялись поклонницы, мечтавшие оказаться в его объятиях. Однако на родине Вилле ждала жена и двое детей. На очередных съёмках в России артист познакомился с режиссёром Тиной Баркалая, с которой у него завязался роман. Смотрите видео и узнайте, как Хаапасало решил вопрос с двумя любимыми женщинами.