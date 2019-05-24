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Две жены горячего финского парня Вилле Хаапасало 

Рамблер 2 часа назад
Финский актёр Вилле Хаапасало покорил российских зрителей, снявшись в фильме «Особенности национальной охоты» (1995). Вышедшие продолжения лишь закрепили успех парня. В пухлощёкого и немного косноязычного, но харизматичного финна влюблялись поклонницы, мечтавшие оказаться в его объятиях. Однако на родине Вилле ждала жена и двое детей. На очередных съёмках в России артист познакомился с режиссёром Тиной Баркалая, с которой у него завязался роман. Смотрите видео и узнайте, как Хаапасало решил вопрос с двумя любимыми женщинами.
Актеры , Видео
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