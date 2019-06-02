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Любовные драмы Софи Марсо 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Французская актриса Софи Марсо стала популярной в России после того, как снялась в подростковой романтической комедии "Бум" и "Бум-2". Девочкой 14-лет Софи случайно попала на кинопробы и получила роль, которая полностью изменила ее жизнь — ведь родилась она в пригороде Парижа в обычной рабочей семье у продавщицы и водителя. Редкая красота Софи и киногеничность сделали ее звездой. Однако личная жизнь актрисы была непростой.

Роман с мужчиной "отцовского" возраста

На девушку-подростка внезапно обрушились деньги, слава и внимание мужчин. Ранний сексуальный опыт сделал Марсо, по ее собственным словам, несчастной. Софи не было и 18 лет, когда она закрутила роман с мужчиной возрасте ее родителей — польским режиссером Анджеем Жулавским. Он был старше ее на 26 лет. В современном мире соблазнение неопытный актрисы-подростка пожилым режиссером, скорее всего, сочли бы тем, что называется "изнасилование с использованием служебного положения" — Анджей явно находился по отношению к Софи в позиции силы и мог "задавить авторитетом". Но в те времена во Франции на их роман смотрели сквозь пальцы. В 1982 году Софи расторгла контракт с французской кинокомпанией Gaumont и уехала с любовником во Францию. Позже она стала его женой и родила от него сына.

Измена мужу

В 1997-ом году Софи познакомилась со своим ровесником, американским продюсером Джимом Лемли во время съемок в «Анне Карениной». Изменив с молодым мужчиной старому мужу, Софи уже через год после рождения общего сына бросила Жулавского ради Лемли. В 2002 году она родила от него дочь Жюльет.

Признания

В 1996 году Софи выпустила автобиографическую книгу "Лгунья", в которой о своей личной жизни писала так: «Слишком рано начавшаяся половая жизнь сделала меня истеричной и ранимой, ведь все мои романы, как правило, заканчивались печально. ". По ее словам, только Жулавский смог дать ей покой и счастье. Может быть, в свои ранние годы Софи искала в нем не любовника, а отца?
Комментарии1
Актеры , Анна Каренина , Софи Марсо , Анджей Жулавский
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