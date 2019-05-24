Что случилось с Тосей из «Девчат» после ухода из кино

Советская актриса Надежда Румянцева , харизматичная Тося Кислицина из фильма "Девчата", покорила сердца зрителей своим оптимизмом и задорным нравом. Однако на пике карьеры она практически оставила кино и посвятила себя семье. Что же заставило ее уйти из сферы, про которую она говорила: "актерство — это не профессия, а диагноз"?

Она была очень оптимистичной девушкой, несмотря на удары судьбы. Родилась в непростое время — в 1930 году, пережила сталинские репрессии, а в годы войны с семьей переехала из Смоленской области в Подмосковье, после чего начала актерскую карьеру.

Поклонники прозвали ее "Чаплин в юбке" и "русская Джульетта Мазина " (по имени итальянской актрисы, на которую она была так похожа). Румянцева полюбилась советским зрителям за неуклюжую и упрямую Тоську, и за "Королеву бензоколонки" Людмилу Добрыйвечер. Не имея выдающихся внешних данных, она стала всенародной любимицей и любила повторять, что артист должен нести людям свет. Во взрослом возрасте она не стеснялась играть в детских спектаклях и исполнять роли подростков в фильмах. Стоит отметить, что 18-летнюю Тосю она сыграла в свои 32 года.

Личная жизнь

В середине 1950-х актриса полностью ушла в свою работу. На этом фоне ее первый брак продлился недолго. Когда встал вопрос о переезде вместе с супругом Владимиром Шуруповым в закрытый военный город в Свердловской области, она отказалась и выбрала карьеру. Однако со следующим браком актрисы судьба распорядилась иначе: в 1963 году она встретила свою судьбу — Вилли Хштояна, строившего карьеру в Министерстве внешней торговли. Пара поженилась, когда ему предложили работу торговым представителем за границей. В этот раз Румянцева выбрала карьеру мужа, решив, что известных ролей у нее и так достаточно. Она приняла еще одно важное решение, которое состояло в том, что ее главный долг — быть рядом с мужем, ведь он глава семьи. Чета счастливо прожила 42 года, воспитала дочь Карину.

Уход из профессии

Киноленты с участием Румянцевой были очень популярны, но самыми запоминающимися стали, конечно же, "Неподдающиеся", "Королева бензоколонки" и "Девчата". В 1963 году она получила звание Заслуженной артистки СССР, а спустя четыре года пропала с экранов… Поклонники пытались объяснить это то алкоголизмом кинозвезды, то эмиграцией, и даже тюремным сроком за махинации с валютой. Однако настоящей причиной стало то, что Румянцева решила полностью посвятить себя семье.

Ограбление и болезнь

Невзгоды не миновали семью актрисы: в 1996 году они пережили серьезное ограбление и вместе с мужем задержали воров. В жизни Румянцева походила на своих героинь — была такой же отчаянной и бесстрашной. Набросившись на грабителя, актриса получила тяжелый удар по голове и до конца жизни мучилась от болей.

После этого случилось еще одно ЧП: Румянцева упала с лестницы и ударилась головой. Все это поспособствовало окончательному уходу из профессии. Ей диагностировали опухоль… Новость она приняла стойко, переехала за город, занималась йогой, а мужу долгое время не говорила о болезни. В 2008 году всероссийской любимицы не стало. Но до сих пор жизнерадостная Тося несет нам свет с экранов своей улыбкой и жизнелюбием.