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Погубил собственный сын: судьба Александры Завьяловой 

Рамблер 8 часов назад
Фото: кадр из фильма "Хлеб и розы"
Александра Завьялова родилась в небольшом селе в Тамбовской области. Сразу после окончания школы она переехала в Ленинград, где поступила в театральный институт. Актриса совершенно не планировала сниматься — была предана Брестскому драмтеатру, но предложение Александра Зархи сломало ее принципы, и Завьялова все же согласилась покинуть театральную сцену, уйдя в кино.
Первой ее ролью стала Лена в картине «Люди на мосту». Далее одно за другим посыпались предложения, на которые актриса с радостью соглашалась — «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Алешкина любовь», «Белые одежды» и множество других. Большую популярность актрисе принесла работа в картине «Тени исчезают в полдень». Молодую артистку знал не только весь Советский Союз — американский журнал, опубликовавший в 1961 году список самых знаменитых людей СССР, упомянул и Завьялову, что ее, несомненно, очень радовало. Александра осознавала свое положение и чувствовала восхищение окружающих ее красотой и талантом. Она очень внимательно относилась к себе и своей внешности, всегда тщательно продумывая свой образ и заботясь о том, как она выглядит. По рассказам самой актрисы, возлюбленные ее коллег по площадке часто присутствовали на съемках, боясь оставлять своих мужчин во власти красоты Завьяловой.
Поклонников было очень много, но выбрала Александра Семеновна одного — в 1963 году вышла замуж за художника Дмитрия Бучкина, который впоследствии стал отцом ее дочери, а спустя много лет уже после развода усыновил сына Александры от другого мужчины.
Брак с Бучкиным был совсем не долгим. Уже через год актриса закрутила роман с американским бизнесменом, которого позже КГБ выдворил из страны, заподозрив в шпионаже. В связи с этим Завьялову перестали звать в кино. Обойти этот запрет она смогла только в 1969 году, снявшись в фильме «Тени исчезают в полдень». После ее жизнь пошла под откос. Уже имея второго ребенка, — сына, чей отец остается неизвестным, — актриса попала в психиатрическую больницу. Дочь Татьяну взял к себе Бучкин, а вот сын Петр, хоть уже и был усыновлен художником, отправился в детский дом.
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Александра после возвращения из лечебницы долго пыталась вернуть ребенка из приюта. Однако жизнь после этого все равно не наладилась — уже через год она снова вернулась в больничные стены, правда, уже вместе с сыном. Такое случалось периодически.
Почти полвека актрису не звали ни в какие проекты, ее карьера закончилась вместе с картиной «Тени исчезают в полдень». До последних дней Завьялова жила с сыном, который отказывался где-либо работать и беспрестанно брался за бутылку. Дочь Александры Татьяна как могла помогала матери и брату: перечисляла деньги, часто приезжала, чтобы приготовить нормальную еду, ежедневно звонила и интересовалась здоровьем стареющей актрисы.
Завьялова уже не любила, если ее узнавали на улице, она отказывалась общаться с журналистами и поклонниками. Актрису еще помнили, но узнать ее действительно было уже трудно. В феврале 2016-го года, за два дня до 80-летия, известная некогда актриса была убита своим сыном у себя же дома. Сын сам позвонил в скорую и дал признательные показания в полиции. Его осудили на 8 лет.
Комментарии5
Актеры , Александра Завьялова
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