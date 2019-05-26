Актеры и актрисы, которые выбрали жизнь с фанатом

Среди десятков звездных пар в Голливуде есть и те, чьи романы завязались на почве поклонения. Перед тонной комплиментов и взглядами обожания в свой адрес не смогли устоять многие известные актеры и актрисы, и случайные свидания у многих переросли в долгие счастливые отношения.

Николас Кейдж и Элис Ким

Николас Кейдж и Элис Ким познакомились в корейском ресторане Le Privé в Лос-Анджелесе, где девушка работала официанткой. Элис знала все фильмы с Кейджем наизусть, поэтому вызвалась обслуживать его столик. Ее восточная красота и скромность очаровали звездного ловеласа, и актер решил пригласить девушку сопровождать его на церемонию Оскар. Это стало началом их истории. Они прожили вместе 11 лет, у них родился сын Кал-Эл. Однако в 2016 году они развелись. Поговаривают, что у Элис появился любовник, а Николас не смог простить измену жене и подал на развод.

Мэтт Дэймон и Лючиана Баррозо

Мэтт снимался в Майами, а в промежутках между съемками ходил по барам, в одном из которых он и встретил Лючиану. За плечами девушки уже был один брак, она растила дочку, но ничего из этого не остановило Мэтта Дэймона, очень скоро он сделал предложение Лючиане. Сегодня они живут счастливо и растят четырех детей. Мэтт берет Лючиану на все мероприятия, называет ее "самой красивой" и "самой веселой" девушкой в мире.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Ассистенту режиссера Кэшу Уоррену посчастливилось работать на съемках фильма "Фантастическая четверка", где снималась его любим ая актриса — красавица Дж ессика Альба. Позже она рассказывала, Кэш был очень скромным и именно этим ее очаровал. Вместе они уже больше 10 лет и растят троих детей.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Основатель Facebook и миллионер Марк Цукерберг мог выбрать себе в жены любую знаменитую красотку, ведь он был желанным гостем на любых голливудских мероприятиях. Однако женился он на студентке Присцилле Чан, с которой долго встречался до свадьбы. Сегодня они по-прежнему счастливы, у них родились две дочери.

Михаил Круг и Ирина Круг

Михаил, как и многие в этой подборке, женился на официантке из Челябинска Ирине. Семейная идиллия длилась всего год, Михаила Круга убили, когда его сыну был всего месяц. Ирина Круг до сих пор продолжает дело мужа, посвятив себя Шансону.

Джулия Робертс и Дэнни Модер

Кинооператор Дэнни Модер снимал фильм "Мексиканец", в котором главной героиней оказалось Джулия Робертс. Хотя Дэнни на тот момент был женат, позже в интервью он рассказывал, что как только он увидел Джулию, понял, что влюбился. Робертс утверждала то же самое, кроме того, она была уверена, брак Дэнни Модера и его жены закончен, осталась формальность — официально развестись. Ходили слухи, что она даже предложила жене Модера отступные. Как бы там ни было, пара вместе с 2002 года, у них трое детей.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр

Грейс работала стюардессой и обслуживала VIP-рейсы, во время одного из которых она и познакомилась с голливудской знаменитостью Робертом Де Ниро. Актер говорил в интервью, что ему не хватало "простоты" в отношениях, его не интересовали голливудские красотки с капризным характером, поэтому он обратил внимание на Грейс, и со временем они поженились. Несмотря на многие трудности в отношениях, они все еще вместе — с 1997 года.

Дэвид Швиммер и Зоуи Бакман

Дэвид встретил Зоуи в одном из пабов Лондона, где она работала официанткой. Поскольку его личная жизнь долго не складывалась, он и не надеялся на успех этих отношений, но оказалось, что девушка подошла ему идеально. Они поженились и родили дочку, однако в 2017 году они взяли перерыв в отношениях.

Джимм Керри и Мелиса Уоммер

Первой женой актера Джимма Керри стала официантка Мелиса Уоммер. Поговаривают, что Керри женился только потому, что она забеременела. Мелиса вышла замуж и тут же стала светской львицей, посещала все голливудские мероприятия, раздавала интервью, но это продолжалось недолго. Хотя их союз скоро распался, у Джимма выросла дочка от этих отношений.

Крис О'Донэлл и Каролайн Фентресс

Актер, сыгравший Робина в фильме про Бэтмена, с молодых лет встречался с сестрой своего друга — учительницей Каролайн. Со временем она и стала его женой. Сегодня пара воспитывает пять детей.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Адам был начинающим актером, когда на вечеринке общих друзей он встретил Энн Хэтэуэй. Его главным успехом в кино были "Придурки из Хаззарта" — скромное достижение по сравнению с ролями Энн. Он влюбился в нее с первого взгляда, хотя тогда был еще не свободен. Когда они с Энн встретились второй раз, Адам уже расстался со своей пассией и начал настойчиво ухаживать за голливудской красоткой. Позже он занялся ювелирным мастерством, и помолвочное кольцо для Энн он сделал сам.