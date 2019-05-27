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Советские актрисы, бросившие профессию ради семей 

Рамблер 4 часа назад
Есть актрисы, которые не мыслят себя без профессии и готовы отказаться от брака им детей, только бы блистать на сцене или на киноэкране. Другие же артистки с лёгкостью расстаются с актёрством, чтобы посвятить себя дому и воспитанию наследников. Елена Соловей в девяностые годы уехала в США, чтобы не расставаться с семьёй. Надежда Румянцева без раздумий бросила кино, чтобы последовать в служебную командировку с супругом-дипломатом. Людмила Абрамова пожертвовала карьерой, чтобы воспитать детей от супруга Владимира Высоцкого. Смотрите видео и узнайте о других актрисах, добровольно расставшихся с профессией.
Актеры , Видео , Людмила Абрамова , Надежда Румянцева , Елена Соловей
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