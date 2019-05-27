Что случилось с Виктором Переваловым

Трогательное лицо и невероятные голубые глаза сделали Витю Перевалова одним из самых узнаваемых актеров. Правда, судьба благоволила ему лишь в детстве: когда юный актер подрос, режиссеры к нему интерес потеряли.

Попал в кино Витя Перевалов случайно: помощник режиссера Владимира Бычкова случайно увидел его на экскурсии, куда мальчик отправился с классом. Для короткометражного фильма «Тамбу-Ламбу» в тот момент как раз искали юного актера. Витю утвердили без проб. С этой короткометражки и начался взлет карьеры мальчика с удивительными голубыми глазами.

Через два года после дебюта в кино Витю Перевалова пригласили на роль Иванушки в сказку Александра Роу «Марья-искусница». Благодаря этой роли Перевалов и стал известен на всю страну. После будут «Республика Шкид», «Я вас любил» и другие фильмы.

Кадр из фильма "Республика Шкид"

Вите такая жизнь нравилась: мальчик из обычной семьи, живший в коммуналке, получал вполне солидную по тем временам зарплату, на съемки его возили на машине. Неудивительно, что учебу Витя почти забросил, его даже хотели отчислить, но все же Перевалову удалось закончить школу.

С ролями со временем стало совсем не густо: режиссеры, наперебой приглашавшие мальчика с трогательным выражением лица в свои картины, практически забыли о нем, стоило Перевалову вырасти и возмужать. Его последней значимой картиной перед долгим перерывом можно назвать фильм «Трактир на Пятницкой», вышедший в 1977 году. После этого долгие годы Перевалова можно было увидеть лишь в эпизодах.

Лишившись любимого дела, Виктор Перевалов руки не опустил: семью кормить никто не отменял. Артист успел поработать и грузчиком, и сторожем, и ночным обходчиком путей. Не спился, не озлобился.

Кадр из фильма "Граффити"

Судьба, видимо, решила наградить Перевалова за терпение: после длительного перерыва его вновь пригласили в кино.

В 2005 году режиссер фильма «Граффити» Игорь Апасян случайно встретил Виктора Перевалова на улице. Он пригласил забытого актера на главную роль, тот, конечно, с радостью согласился.

Фильм получил множество наград, не обошли вниманием и Виктора Перевалова. Об актере с трогательным лицом вспомнили режиссеры и вновь начали приглашать Перевалова в фильмы и сериалы. Небольшие но все же роли, не слишком постоянная, но все же работа. Перевалов не роптал на судьбу, хотя и считал себя нищим.

Свою последнюю работу на экранах Виктор Перевалов уже не увидел. Сериал «Хранимые судьбой» вышел на экраны уже после гибели актера.

Летом 2010 года была невероятная жара в столице, но съемочная группа многосерийного фильма продолжала работать. Несмотря на плохое самочувствие участвовал в съемках и Виктор Перевалов.

После он возвращался на поезде из Москвы в родной Петербург. До дома он еле добрался: стало плохо с сердцем. 5 июля актер с трогательным выражением лица и пронзительными голубыми глазами умер от инфаркта.