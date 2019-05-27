Шотландский актер Джеймс Макэвой, который сыграл профессора Чарльза Ксавьера в "Людях Икс", рассказал в интервью ТАСС, что готов покинуть проект.
По словам Макэвоя, для него история профессора "Икс" закончена. Он добавил, что не готов сниматься в этой серии фильмов в будущем, если кто-то решит их снимать.
Вместе с тем актер добавил, что сейчас просто ждет хороший сценарий и неважно, кто будет режиссером. "Если он [режиссер] будет и если будет русский режиссер, скажу: "Да, я согласен", — отметил он.
Мировая премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс" состоится 5 июня. Джеймс МакЭвой впервые приехал в Россию с новым фильмом. Сценарист и продюсер большинства "Людей Икс" Хатч Паркер, также приехавший в Москву, заявил, что рассчитывает на продолжение производства франшизы.