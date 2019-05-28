Комиссар Каттани сильно изменился

Итальянский криминальный сериал «Спрут» сделал звездой 37-летнего актёра Микеле Плачидо. Миллионы зрителей не только в Италии, но и в других странах были покорены комиссаром Каттани и стали ассоциировать Плачидо с его героем. Слава преследовала артиста по пятам, и если поначалу ему это нравилось, то позже он начал опасаться, что станет актёром одной роли. Именно поэтому Микеле настоял, чтобы комиссара убили в конце четвёртого сезона. Последующие сезоны, где уже не было Плачидо, были встречены публикой прохладно.

На днях Микеле Плачидо исполнилось 73. Как живёт сегодня актёр и чему посвящает жизнь?