Актрисы, сыгравшие в экранизациях культовых романов

В последнее время экранизации литературных произведений приобретают все большую популярность. При этом зачастую в этих фильмах правят бал мужчины, несмотря на присутствие в первоисточниках заметных женских персонажей.

Например, после выхода на экраны «Великого Гэтсби» База Лурманна киноманы долго не переставали петь дифирамбы исполнителю заглавной роли Леонардо Ди Каприо , незаслуженно обойдя вниманием сегодняшнюю именинницу Кэри Маллиган , блестяще сыгравшую возлюбленную Гэтсби Дэйзи Бьюкенен. WMJ.ru выбрал еще нескольких актрис, воплотивших на экранах героинь культовых романов, которые вдохновили нас умом, изобретательностью, силой воли и добротой.

Кэри Маллиган

Роль американской светской львицы в фильме База Лурманна «Великий Гэтсби», на которую претендовали Скарлетт Йоханссон и Кирстен Данст, в итоге досталась британке Кэри Маллиган, что смутило весь Голливуд. По словам режиссера, выбор именно Маллиган был продиктован тем, что она стала его новой музой. Роль легендарной Дэйзи Бьюкенен, прототипом которой считается возлюбленная Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Зельда, произвела эффект атомной бомбы — о Кэри заговорили во всем мире.

Никогда прежде мне не приходилось примерять подобные наряды, как в этом фильме. Да, мне доводилось играть в исторических картинах, на мне были корсеты и дамские шляпки, но это несравнимо с костюмами, которые были на мне в «Гэтсби». Это огромная разница. У меня и в мыслях не было, что это может так влиять на то, как ты двигаешься и как ты сидишь. Надевая кольца за миллионы долларов, и жемчуга, и невероятные платья от Prada, ты сразу выглядишь более благородно,

— рассказала Кэри в одном из интервью.

Фильм не принес заветных престижных статуэток ни Леонардо Ди Каприо, ни Кэри Маллиган, но все равно заработал две награды на «Оскаре» — в номинациях «Лучший костюм» и «Лучшая работа художника», что принесло ему звание одной из самых красивых картин современности. А принимать участие в такой — огромная честь для любой актрисы!

Кира Найтли

В 2012 году на киноэкраны вышла британская версия « Анны Карениной » с Кирой Найтли в главной роли. Благодаря костюмам и впечатляющим декорациям фильм получился красивым, но многие критики сочли его слишком адаптированным. Актриса тоже выглядит по-современному. Если отстраниться и забыть о том, что в основе киноленты должен лежать классический роман Толстого, то фильм можно смотреть с удовольствием.

Мне было интересно ходить по лезвию, между добром и злом. В определенные моменты я думала: «Я люблю тебя, Анна, но мне не нравится то, что ты сделала». Анну есть за что осуждать, но, несмотря ни на что, ей невольно симпатизируешь, потому что понимаешь, что она впервые в жизни по-настоящему влюбилась, будучи уже замужем. Мне было трудно играть эту роль, но очень интересно,

— заявила Кира в одном из интервью.

Ради этой роли Найтли брала уроки хореографии (в картине много «балетных» сцен) и часами терпеливо примеряла необъятные кринолины, которые шили для съемок в ателье Dior, Balenciaga и Vera Wang. Но в итоге по-настоящему блеснула в фильме даже не Кира, а игравшая Китти Алисия Викандер , чей талант спустя три года подтвердился заслуженным «Оскаром».

Дакота Джонсон

Дакоте Джонсон еще нет и тридцати. Она дочь знаменитых актеров Мелани Гриффит Дона Джонсона и свой дебют в кино совершила в возрасте 10 лет. Тогда юная Дакота снялась в фильме своего экс-отчима Антонио Бандераса «Женщина без правил». А спустя 15 лет и немногим более десяти эпизодических ролей ей досталось право стать женщиной, которая изменила сексуальную жизнь миллионов — Дакота была утверждена на роль Анастейши Стил в трилогии «Пятьдесят оттенков серого» по одноименному эротическому роману Э. Л. Джеймс.

Когда я читала книгу, мне очень понравилась Анастейша — она честная, искренняя, любящая. Я была рада ее сыграть. Поскольку мне предстояло сниматься обнаженной, я хотела выглядеть не просто хорошо, а очень хорошо! Поэтому много занималась, ела здоровую пищу и подверглась такому количеству эпиляций, которое не снилось ни одной женщине,

— вспоминает Джонсон в интервью американскому Glamour.

Интересно, что в итоге участие Дакоты в фильме принесло ей по большей части одни проблемы: ее тогдашний бойфренд, музыкант рок-группы Drowners Мэттью Хит, не выдержал испытания славой своей подруги и ушел от девушки, не дождавшись премьеры. Сама же Дакота в интервью The Telegraph призналась: «Есть нечто ужасное в том, что теперь абсолютно все узнают о том, кто я такая. Естественно, я переживаю по поводу этой роли. Все время. Даже после выхода фильма на экраны я периодически задаюсь вопросом: „Что же я, блин, наделала?“ Но чаще всего мне все-таки комфортно». К счастью, она сумела пройти по тонкому льду и сыграла так, что ярлык не приклеился, а режиссеры стоят к ней в очереди… Но 29-летняя Дакота снимается только в тех картинах, которые ей интересны.

Эмма Уотсон

Сложно поверить, что во время проб на роль в « Гарри Поттере » 7-летняя Эмма Уотсон не имела реального актерского опыта. Девочке пришлось пройти целых восемь прослушиваний перед тем, как ее наконец-то утвердили на роль Гермионы Грейнджер. Но Эмма проявила не меньшую решительность и упорство, чем ее героиня:

Я словно с ума сошла. Я не только посетила все прослушивания, но и сидела дома у телефона, вздрагивая от каждого звонка!

А в 16 лет, когда за ее плечами уже было пять фильмов из саги о «Гарри Поттере», Эмма Уотсон чуть было не отказалась от съемок в трех последних фильмах франшизы. Ее нерешительность была в первую очередь связана с учебой в колледже: «Все 10 лет я очень отчетливо чувствую в себе эту борьбу. Мне было очень трудно получать образование, хотя это было для меня важно», — заявила Уотсон в интервью Vogue в 2011 году. В итоге продюсеры сделали все возможное, чтобы Эмма смогла получить нормальное образование, и позже актриса призналась, что все же рада тому, что снялась во всех семи частях франшизы.

Дженнифер Лоуренс

Огненная девушка, ставшая символом революционного движения в дистриктах. Справиться с такой моральной ответственностью может не каждая. Как и выжить на Арене дважды. Как и крутить двумя парнями одновременно (хотя это и звучит слегка цинично). Китнисс — символ девушки, которой приходится принимать решения, пусть и не всегда правильные, и брать за них ответственность.

Актриса Дженнифер Лоуренс, воплотившая образ Китнисс перед камерами, оказалась очень похожей на свою героиню: обе стали знаменитыми в одночасье и обе уже никогда не вернутся к обычной жизни. Правда, Китнисс приходится насмерть драться с другими подростками в безумном реалити-шоу, но ведь и вариться в голливудском котле не легче.

Я только теперь понимаю, как чувствовала себя Китнисс! Это так странно — постоянно ощущать, что на тебя все смотрят. И некоторым взглядам, поверьте, позавидует Медуза Горгона. Красные дорожки — это ад,

— призналась Лоуренс в интервью Tatler.

Все же героиня у Джен получилась идеальная: трогательная, эмоциональная и очень смелая. Помните, как сначала многие были против? Как ярые фанаты настаивали, что Китнисс должна сыграть, например, Сирша Ронан ? Но с первых же кадров Джен убедила нас: настоящая Китнисс — только она.

Эмилия Кларк

Дейенерис Таргариен из культовой книжной фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», которую сыграла Эмилия, стала одним из самых ярких персонажей в сериале «Игра престолов». Настолько, что многие зрители именно ее считают главной героиней шоу. Сами создатели проекта называют Дейенерис чем-то средним между Наполеоном, Жанной д'Арк и Лоуренсом Аравийским. За восемь сезонов Мать драконов ощутимо эволюционирует: из испуганной и хрупкой, совсем юной девушки превращается в смелую и хладнокровную правительницу. По признанию актрисы в одном из недавних интервью, примерно то же произошло и с ней:

Эмилия в первом сезоне и Эмилия в восьмом — две совершенно разные женщины.

В марте этого года Кларк рассказала, что перенесла во время съемок инсульт. По ее словам, в 2011 году она готовилась к съемкам второго сезона «Игры престолов» и занималась с тренером, чтобы снять стресс после сложной роли. Во время переодевания она почувствовала сильную головную боль, а уже в больнице врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, при которой погибает более трети пациентов. Тогда 24-летняя Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала сниматься. Сейчас актриса уже восстановилась и смогла завершить все запланированные съемки.

Руни Мара

На роль главной героини голливудской экранизации культовой шведской литературной франшизы Стига Ларссона «Миллениум» претендовало порядка десятка кинозвезд возрастной категории «слегка за 20». Но железная рука режиссера Дэвида Финчера отвергла всех: от, возможно, чрезмерно сексуальной Скарлетт Йоханссон до Энн Хэтэуэй с ее широкой жизнерадостной улыбкой. В итоге роль досталась не особенно тогда известной, но, как обычно, суперперспективной американке с совсем уж не шведскими корнями Руни Маре.

Сам Стиг Ларссон описывал Лисбет Саландер как «женщину, ненавидящую мужчин, которые ненавидят женщин» и создавал ее по образу взрослой Пеппи Длинныйчулок.

Руни безропотно подчинилась Дэвиду Финчеру: за один день сделала пирсинг в брови, губе, пупке и набила татуировки чуть ли не на каждый квадратный сантиметр своего тела, чтобы перевоплотиться в хакершу Лисбет, которая всеми силами пытается отыскать своих обидчиков. Мара перевоплотилась в пассивно-агрессивную «Девушку с татуировкой дракона» на все сто процентов, за что и получила заслуженную номинацию на «Оскар» в 2012 году.