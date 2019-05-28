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Актрисы-дети, которые снялись в эротических сценах 

Рамблер 5 часов назад
Эти роли принесли им большую популярность несмотря на то, что в свое время спровоцировали скандал.

Доминик Суэйн

Кадр из фильма "Лолита"
В 1997 году актрисе Доминик Суэйн было всего 15 лет, однако именно ее Лолита стала одной из самых запоминающихся. И это несмотря на то, что во время интимных сцен между девочкой и актером Джереми Айронсом, сыгравшем Гумберта Гумберта, подкладывали подушку, кроме того, Суэйн часто заменяла дублерша. Тем не менее, все поцелуи в фильме были реальными. Важно отметить, что Айронсону в тот момент было 49 лет. Кстати, в США ленту восприняли неоднозначно, а на территории Австралии и вовсе запретили к показу.

Джоди Фостер

Кадр из фильма "Таксист"
В фильме "Таксист" актриса сыграла малолетнюю проститутку: ее красили очень ярко и наряжали нарочито вульгарно. Фостер справилась с ролью на сто процентов, несмотря на то, что ей было всего 13 лет, а ее мать была долгое время в шоке от такого предложения режиссера Мартина Скорсезе, который, по словам самой Джоди, был убежден, что на роль подходит именно она. Кстати, после выходы картины на широкий экран у юной Фостер появились проблемы с поклонниками: одни осуждали начинающую актрису за откровенную роль, другие же принялись преследовать ее и признаваться в любви.

Кирстен Данст

Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Представляете, первый поцелуй талантливой актрисы Кирстен Данст случился в 12 лет с… Брэдом Питтом, которому на тот момент было чуть больше 30! Дело том, что Данст играла девочку-вампиршу, которую укусили, когда она была маленькой. После укуса вампиры физически перестают расти и развиваться, однако в душе они давно не дети. Клодия влюблена в Луи, именно поэтому поцелуй между героями был вполне уместен. А вот что отвечала сама актриса, когда ее спрашивали, как это было:
"Это было ужасно".
Комментарии
Актеры , Видео , Доминик Суэйн , ДЖОДИ ФОСТЕР , Брэд Питт , Мартин Скорсезе
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