Советская кинодинастия с почти вековой историей 

Кинематографическую династию Немоляевых начал Владимир. Один из первых выпускников ВГИКа был режиссёром и сценаристом, а его супруга Валентина — звукооператором. В этой творческой семье появилась девочка, и она с самого детства начала сниматься в кино. Сегодня это одна из самых ярких кинозвёзд старшего поколения Светлана Немоляева. В браке с коллегой Александром Лазаревым Немоляева родила сына Александра. Александр Лазарев-младший тоже выбрал актёрскую стезю, а сейчас восходит звезда и его дочери Полины, внучки Светланы Владимировны. Блистала когда-то в советском кино и племянница Немоляевой Анастасия, но сейчас она редко снимается в кино.