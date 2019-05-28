Как артисты худеют и толстеют ради заветной роли

Актеры часто рискуют здоровьем и радикально меняют внешность, чтобы сыграть максимально достоверно. В интервью после съемок они признаются, что хотят полностью погрузиться в роль, отдаться персонажу целиком. Так, например, актер и музыкант Джаред Лето , чтобы заполучить роль трансвестита Рэйона, целых полчаса говорил с режиссером фильма Жан-Марком Валле с теми манерами, с которыми планировал играть Рэйона.

"Он флиртовал со мной. Я подумал, черт возьми, что происходит? Я был уверен, что он продержится минуты две или пять, но он оставался в образе до конца разговора. Я отключился и решил, что этот парень сумасшедший. Он только что показал мне, насколько хочет сыграть эту роль".

Джаред Лето

Актер не только похудел для роли трансвестита Рэйона, но и прилично потолстел, чтобы сыграть убийцу Джона Леннона Марка Чепмена. Он прибавил около 30 килограммов за короткий промежуток времени. Диета Лето заключалась в том, что по вечерам он ел соевое мороженое, "приправленное" оливковым маслом — для увеличения калорийности. Кроме того, чтобы замедлить метаболизм актер пил алкоголь. Эта роль стала одной из самых успешных в кинокарьере Джареда Лето, однако последствия такого вмешательства в организм не заставили себя ждать: у артиста развилась подагра, и чтобы вернуться в форму, ему потребовалось больше года.

Кристиан Бейл

globallookpress.com/Кадры из фильмов

Бейл — главный экспериментатор в деле приобретения новых форм. Так, в картине "Машинист" 2004 года зрителей первым делом поражает худоба актера. Герой Бейла — человек, который год почти не спал и не ел. За несколько месяцев Кристиан сбросил 28 килограммов и натурально превратился в ходячий скелет (ведь до этого его вес составлял всего 83 килограмма).

"В течение четырех месяцев я ел все меньше и меньше и таким образом уменьшил желудок. Пил очень много воды, чтобы не чувствовать голода. И экономил энергию. Со мной, наверное, было скучно, зато я был спокойный", — рассказывал Бейл в интервью.

Когда в 2014 году Бейлу предстояло сыграть толстого лысеющего мошенника Ирвинга Розенфельда, он в очередной раз решил вжиться в роль по-настоящему и набрал 20 килограммов.

"Я ел горы пончиков, кучу чизбургеров и вообще все, до чего мог дотянуться".

Шарлиз Терон

depositphotos.com/Кадр из фильма "Монстр"

Красавицу Шарлиз Терон просто не узнать в фильме "Монстр" 2003 года, где она сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос. Ей пришлось набрать больше 15 килограммов, сбрить брови и вставить зубные протезы. Актриса рассказывала, что никакой особой "диеты" не соблюдала, просто стала питаться фастфудом, на ночь ела сладкое и чипсы.

Кстати, в 2018 Терон снова поправилась ради роли многодетной матери — теперь уже на 23 килограмма. Вот как прокомментировала свой опыт Шарлиз: