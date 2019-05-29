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Звезда «Игры престолов» борется с алкоголизмом 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Актер, исполнивший одну из главных ролей в культовом сериале, после окончания съемок столкнулся с депрессией.
Кит Харингтон оказался в реабилитационном центре, где проходит курс лечения от алкогольной зависимости и борется со стрессом. Как рассказал его друг изданию Page Six, актер с трудом переживает тот факт, что "Игры престолов" для него больше не будет. Съемки занимали большую часть жизни Кита Харингтона на протяжении последних нескольких лет, сейчас 32-летний актер опасается, что он не сможет найти себя. По информации издания, актер лечится в элитной клинике, месяц пребывания в которой стоит $120 тысяч. Жена актера Роуз Лесли, сыгравшая в сериале одичалую Игритт, поддерживает мужа и находится рядом с ним.
Актеры , Роуз Лесли
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