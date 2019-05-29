Актриса сыграла Золушку в 37 лет 

Сегодня 110 лет со дня рождения известной советской актрисы Янины Жеймо, получившей всенародную славу после главной роли в фильме «Золушка». Янина Болеславовна родилась в Волковыске (ныне Белоруссия) в семье цирковых артистов. Будучи ребенком, Жеймо выходила вместе с родителями на арену: она была и наездницей, и гимнасткой, и балериной. В кино актриса снималась с 1925 года и благодаря своим внешним данным (небольшой рост и по-детски невинное выражение лица) в основном играла молодых девушек и подростков. Однако на долю актрисы с лучезарными детскими глазами выпали нелегкие испытания. В раннем возрасте она потеряла отца, и семье пришлось переехать в Петербург. Там в составе группы «Трио Жеймо» она выступала с тяжелыми ксилофонами на голове, возможно, именно это стало причиной замедления роста будущей советской знаменитости. Во время Великой Отечественной войны некоторое время Жеймо находилась в блокадном Ленинграде. А в возрасте 37 лет, актриса сыграла свою звездную роль — Золушку в фильме по сценарию Евгения Шварца. Киносказка вышла на экран в 1947 году, ее с успехом показывали в Финляндии, Франции и Японии.