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Российские актрисы, которые зависимы от алкоголя 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Импотент"
Алкоголизм — страшная болезнь. Особенно, если она развивается у женщин. Несмотря на то, что говорят, что он не лечится, некоторые звезды доказали обратное своим примером.

Татьяна Догилева

Актриса и режиссер была настолько зависима от алкоголя, что он затрагивал все сферы ее жизни. Она срывала съемки, у нее начались проблемы в личной жизни — все это еще сильнее подталкивало Догилеву к болезни. Один раз она даже была на грани жизни и смерти из-за чрезмерного употребления спиртосодержащих напитков. Артистка рассказывала, что проблемы начались, когда она пила на вечеринках и премьерах, а после уже не могла остановиться.
"В последний раз я сорвалась в феврале прошлого 2010 года, перед своим днем рождения. Я же человек старой закалки, малых доз не признаю. В итоге день рождения я встретила в психушке. Я сама туда попросилась, как и несколько лет назад, когда в буквальном смысле лезла на стенку от депрессии"

Дана Борисова

Около 10 лет назад у актрисы были тяжелые времена. После развода с Максимом Аксеновым начался раздел имущества и дочери. Не все могут вынести такое бесследно. Вот так получилось и с Даной. Во время бракоразводного процесса она пристрастилась к алкоголю и еде. Вдобавок ко всему этому, она сильно набрала, что тоже усугубило положение. Ей до сиз пор не разрешают видеться с ребенком, но актриса уже привела себя в порядок, и собирается оспорить это решение.

Лариса Гузеева

Актриса не скрывает того, что раньше сильно увлекалась алкоголем. Это случилось во время первого брака. Она рассказывала, что уверяла себя, что сможет завязать в любой момент, но потом срывалась снова. В этом году она раскрыла случай, который помог ей больше не пить. По ее словам, поздно ночью в состоянии опьянения она отправилась за очередной порцией. Позже она заметила, что ее преследуют двое мужчин. Актриса моментально отрезвела, когда поняла, что ее жизнь в опасности из-за спиртного. По ее словам, она еле убежала от опасных людей, и после этого больше не пила.
Комментарии
Актеры , Максим Аксенов , Татьяна Догилева , Лариса Гузеева , Дана Борисова , РИА Новости
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