Чем зарабатывали российские актеры в «лихие 90-е»

В 1991 году, после распада Советского Союза, многие люди потеряли работу. В их числе оказались и актеры. Из-за того, что фильмов снималась в два раза меньше, им приходилось зарабатывать другими вещами.

Татьяна Клюева

Актриса стала известная на всю страну после того, как сыграла в сказке "Варвара-краса, длинная коса", но в 90-е годы торговала на рынке. Эту работу отчасти связывают с тем, что она осознанно переехала в Севастополь со своим мужем, чтобы жить тихой семейной жизнью. Однако, и там начались трудности: на рынке актриса сталкивалась и с рэкетом, и с налетами бандитов, которые хотели "крышевать" ее точку. Вскоре ситуация начала налаживаться и Клюева смогла организовать небольшой бизнес. В ее распоряжении было уже несколько палаток и ларьков на рынке, а отдельной статьей дохода стала сдача жилья туристам.

Михаил Мамаев

Кадр из фильма «Виват, гардемарины!»

На момент распада СССР актеру было 25 лет. Без денег он не остался, и осваивал новые профессии, которые помогли пережить ему этот период. После краха и финансового кризиса он устроился работать барменом. Он также освоил профессию таксиста, которые по тем временам неплохо зарабатывали. На волне удачи актер пытался даже открыть свой бизнес, но прогорел и потерял все деньги. Когда театр и кино стали вновь востребованы в России, он вернулся на свою прежнюю работу.

Светлана Светличная

Трудно поверить, но признанная красавица советского кино для того, чтобы заработать себе на жизнь, мыла полы. В 1995 году ушел из жизни ее муж, и девушка осталась совсем без денег. Она подрабатывала и в подъездах, и у состоятельных людей. Сама Светличная позже рассказывала, что не стеснялась своего положения. Она работала, чтобы выжить. С 1996 года актриса вернулась к работе в кино, но снималась уже не так часто, и в качестве актрисы второго плана.