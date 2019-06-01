Как советская актриса стала любимицей Гитлера

Несмотря на свои немецкие корни, Ольга Чехова была и оставалась советской актрисой. Ходили слухи, что девушка, приближенная к фюреру, была советской шпионкой.

Ольга Чехова родилась в Армении, но в 17 лет переехала в Москву к своей тете, Ольге Клиппер-Чеховой, которая была женой известного писателя. Несколько лет она проработала в МХАТе, но испугалась революции 1917 года, из-за которой уехала в Германию.

В 1921 году она познакомилась с немецким продюсером Эрихом Поммером, который предложил ей роль в фильме "Замок Фогельод". Тогда проблем с языком у нее не было, так как в то время было исключительно немое кино.

Благодаря своей красоте и таланту Ольге удалось добиться высот в карьере. К моменту, когда в кино появился звук, она идеально знала немецкий. В это время она и познакомилась с Гитлером, через рейхсляйтера Мартина Бормана. Сначала фюрер не хотел знакомиться с "какой-то славянкой", а потом увидел ее фото и назвал "настоящей арийкой".

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К 1930 году Чехова была одной из главных муз немецкого кино. Она общалась с политиками и их женами, в том числе и с Евой Браун . На всех торжественных приемах актриса сидела рядом с Гитлером, он дарил ей свои фотографии и открыто восхищался ей. По некоторым данным, влияние Чеховой на лидера Германии было огромным. Из-за этого военные не тронули ялтинский дом писателя "Белую дачу". Чехова снималась в кино вплоть до крушения Третьего рейха.

27 апреля 1945 года актрису арестовали в Берлине и доставили в Москву. Вместо того, чтобы отправить в лагеря, ее допрашивали в отеле, а сама она позже вспоминала, что во время "заточения" выполняли все ее пожелания, только не выпускали. Согласно протоколам допроса, никакой информации выведать не удалось, и ее отпустили обратно в Берлин.

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Из-за такого хорошего отношения пошли слухи, что Чехова якобы была шпионкой КГБ. О ее шпионской деятельности написали некоторые журналы, а после упоминал Серго Берия. Сама актриса заявляла, что никакой шпионкой она не была, но эта информация до сих пор остается загадкой.