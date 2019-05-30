Актеры, которых подозревали в связях с КГБ

Отношения искусства и власти во все времена складывались драматично. Одно дело — играть тайных агентов в кино и совсем другое — быть им в жизни. В нашей подборке — актеры, которых подозревали в сотрудничестве со спецслужбами.

Дин Рид

Американский актер, певец протеста и любимец всех женщин Советского Союза. Дин Рид выступал против войны во Вьетнаме и сочувствовал социалистам, поэтому его радушно принимали и в СССР, и в Латинской Америке и в странах ОВД . В конце концов, он остановился на ГДР, где купил квартиру. Там же оначал сотрудничать со Штази, спецслужбами ГДР. А его свободное перемещение по нашей стране породило устойчивые слухи о том, что он был завербован и КГБ. Его загадочная смерть — он утонул в Цойтенском озере — лишь подкрепила эти подозрения.

Лариса Кронберг

Популярная актриса 50-х годов стала участницей настоящей операции советских спецслужб. По заданию КГБ она соблазнила французского посла Мориса Дежана, любителя хорошеньких блондинок. Во время свидания в квартиру ворвался подставной муж актрисы — в реальности агент КГБ — и изобразил сцену ревности, обрушив на дипломата угрозы суда и расправы. Сконфуженный посол растерялся и попросил помощи у своих московских друзей, в обмен согласившись работать на КГБ. А Лариса Кронберг в качестве награды получила швейцарские часы с алмазами.

Донатас Банионис

Факты о сотрудничестве с КГБ знаменитого литовского актера появились совсем недавно. Его имя обнаружилось в рукописном журнале агентов, найденном в архивах КГБ в Литве. Банионис привлек внимание КГБ из-за своих связей с литовскими эмигрантами. Впрочем, на сегодняшний день, расследование люстрационной комиссии не смогло доказать, что артист действительно был агентом КГБ. Правдивость самого журнала под вопросом. Сам актер при жизни рассказывал, что по возвращению из-за заграницы был обязан писать отчеты для КГБ о своих встречах, но всегда лгал и никого не очернял. В противном случае зарубежные командировки были бы для него закрыты.

Михаил Козаков

Начинающего актера завербовали в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи. Позже Козаков вспоминал, что сотрудники действовали методично, напирая на совесть советского человека и выгоды, недоступные обычному гражданину — например, возможность выезжать в зарубежные страны. Козаков должен был завести роман с американской журналисткой, но влюбился в нее и задание провалил. Впрочем, позже ему пришлось поучаствовать в операции против секретаря посольства США, с целью создания компромата. Спустя годы актер не раз сожалел об этой странице в своей жизни.