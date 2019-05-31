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Взлет и трагедия Иванушки из «Морозко» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сказки "Морозко"
У него было все — слава, любовь зрителей, любимая жена, отличные роли, но все рухнуло в один миг.
Эдуард Изотов проснулся знаменитым после выхода на экраны сказки Александра Роу «Морозко». Его Иванушку полюбили не только советские зрители, но и публика за рубежом. Актеру приходили тысячи писем от женщин с признаниями в любви, но Эдуард оставался верен жене, актрисе Инге Будкевич, с которой они были вместе со студенчества и воспитывали дочь Веронику.
Семейное счастье длилось 23 года, а затем супруги подали на развод, не распространяясь о причинах такого решения. В то время, пока длился судебный процесс, Изотов познакомился с Ириной Ладыженской, режиссером монтажа, между ними вспыхнул роман, который закончился свадьбой. Ладыженская стала второй (и последней) женой Эдуарда Изотова.
Супруги жили спокойно, Изотов продолжал сниматься, ничто не предвещало беды. В какой-то момент Ирина и Эдуард пришли к мысли, что неплохо бы было им иметь небольшой домик за городом. Присмотрели участок и принялись за обустройство нового дома. Но денег не хватало. Тогда супруги решили обменять хранившиеся у них золотые монеты и тысячу долларов на рубли, чтобы закончить строительство дома.
При попытке обмена обоих супругов задержали и обвинили в валютных махинациях. В 1983 году за это грозил тюремный срок. За Изотова просили многие его друзья-актеры, но им лишь удалось снизить срок заключения на шесть месяцев: Эдуард и Ирина получили по 2,5 года тюрьмы.
Кадр из фильма "Время желаний"
Пребывание в заключении не могло не сказаться на психике и здоровье актера. И хотя внешне казалось, что Изотов в прекрасной форме, все же внутри у него, по всей видимости, что-то надломилось. В 1988 году у актера случился первый инсульт. Всего их будет пять.
В 1997 году после четвертого инсульта Изотов начал терять память, забывать текст ролей. С работой в Театре киноактера пришлось проститься. Болезнь продолжала прогрессировать: порой Изотов не узнавал даже близких, актеру стало трудно ходить и разговаривать. В конце концов Эдуарда пришлось поместить в психоневрологическую больницу.
Скончался Эдуард Изотов 8 марта 2003 года в возрасте 66 лет.
Комментарии
Актеры , Эдуард Изотов , Инга Будкевич , Александр Роу
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