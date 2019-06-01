Актеры, которые постоянно делают одно и то же

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Актеры, которые в каждом фильме делают одно и то же 

Рамблер 2 часа назад
Вы когда-нибудь обращали внимание, что некоторые актеры повторяют себя в каждом фильме? Например, Том Круз регулярно участвует в погонях, и редкая картина с его участием обходится без беготни. А Брэд Питт почти в любой ленте в одном из эпизодов появляется с едой. А вот еще несколько артистов, которые любят заниматься одним и тем же.
1. Джонни Депп не прочь примерить на экране головной убор, причем зачастую шляпы, которые выбирают для артиста, имеют весьма экстравагантный фасон.
2. Харрисон Форд прославился своим «роковым пальцем». Указательный жест Форд почти никогда не упускает возможности продемонстрировать, особенно в ранних картинах.
3. Сэмюэл Л. Джексон — любитель крепких словечек, его персонажи не прочь выругаться с экрана.
4. Мишель Родригез обожает показывать себя сильной женщиной, которая плохо заканчивает. Присутствие ее имени в титрах означает, что в картине будет беспощадная героиня, и, вероятно, она не доживет до финала.
5. Киану Ривз частенько удивляется, эмоционально произнося «Wow!». Мало кому из других артистов удается так естественно, но разнообразно удивляться в кино.
6. Мэла Гибсона почитатели знают не только в лицо, и в другом ракурсе. Свою пятую точку актер являл зрителям так часто, что, похоже, это стало его «изюминкой».
7. Леонардо Ди Каприо завел традицию со времен «Титаника» поднимать бокал в одном из эпизодов.
Комментарии
Актеры , Видео , Джонни Депп , Брэд Питт , Сэмюэл Джексон , Том Круз , Мел Гибсон , Харрисон Форд , Киану Ривз , Леонардо ДиКаприо
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