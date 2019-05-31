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Российские актеры, которые ушли в политику 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многие знаменитости, добившись определенного успеха на поприще киноиндустрии и пользуясь известностью и признанием, уходят в политику. Любимые всеми звезды делают успешную политическую карьеру, в которой узнаваемость играет огромную роль. История знает немало таких примеров: до своего президентства Рональд Рейган снялся более чем в 20-и фильмах и имел контракт с американской киностудией Warner Bros., похожая история произошла и с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером. А кто из отечественных звезд кино стал успешным в политике?

Никита Михалков

Режиссер и актер Никита Михалков начал участвовать в общественно-политической жизни России с начала 1990-х годов. Был советником вице-президента России Александра Руцкого по культуре, а до 2011 года председательствовал в общественном совете при Министерстве обороны. На выборах президента в 2018 году являлся доверенным лицом Владимира Путина. Придерживается патриотическо-монархических убеждений.

Елена Драпеко

Советская и российская актриса Елена Драпеко известна по роли Лизы Бричкиной в военной драме "А зори здесь тихие". Актриса стала депутатом Госдумы России в 1999 году и занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре. Ранее являлась членом фракции КПРФ, а сейчас — партии "Справедливая Россия".
wikipedia.org

Станислав Говорухин

Актер, режиссер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин после октябрьских событий 1993 года начал поддерживать левопатриотическую оппозицию. В разные годы был членом КПСС, пытался создать свой собственный блок и даже баллотировался в президенты России. Однако в 2005 году он вступил в правящую партию "Единая Россия" и в тот же год возглавил думский комитет по культуре. На этой должности он пробыл до конца жизни. Говорухин совмещал политику со съемками в кино и занимался режиссерской работой.

Светлана Хоркина

После ухода из спорта в 2004 году "королева брусьев" гимнастка Светлана Хоркина родила сына и начала делать политическую карьеру. В сентябре 2016-го она стала доверенным лицом "Единой России" на выборах в Госдуму VII созыва, а в 2018-м ей было присвоено воинское звание "полковник".

Мария Кожевникова

Известная по роли студентки Аллочки в сериале "Универ" и супруги Анны в "Кремлевских курсантах" актриса Мария Кожевникова пополнила ряд депутатов "Единой России" в 2011 году. Общественность неоднозначно отреагировала на получение артисткой депутатского мандата: ей ни раз припоминали съемки в журнале Playboy в 2009 году. Однако Кожевникова сменила имидж и сфокусировалась на социальной политике: выступала против пальмового масла, рекламы алкоголя в российских СМИ и высказывалась за повышение качества работы ЖКХ в стране.
Комментарии
Актеры , Станислав Говорухин , Мария Кожевникова , Светлана Хоркина , Александр Руцкой , Елена Драпеко , Рональд Рейган , Владимир Путин , Никита Михалков , Министерство обороны , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , КПСС , РИА Новости
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