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Трагическая судьба Вивьен Ли из «Унесенных ветром» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Все помнят капризную, утонченную красавицу Скарлетт О’Хару из фильма "Унесенные ветром", которую сыграла легендарная британка Вивьен Ли. Одна из самых красивых актрис Золотого века Голливуда снималась в кино, несмотря на тяжелые разочарования в жизни, которые ее преследовали. Что же мешало ей строить кинокарьеру и личную жизнь?

Детство

Вивьен Ли — урожденная Вивиан Мэри Хартли — родилась в Индии. Отец девочки, англичанин Эрнест Хартли, был офицером индийской кавалерии. Мать, Гертруда Робинсон Яки, имела ирландские и французские корни. Именно она прививала девочке любовь к литературе и, будучи еще совсем ребенком, она играла в спектаклях своей матери. В английском Монастыре Святого Сердца лучшей подругой Вивьен стала будущая актриса Морин О'Салливан, с которой девочка поделилась желанием стать "великой актрисой". Тогда она еще не знала, что это желание сбудется. Позже она окончила Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне.

Побег на свободу и личная жизнь

Когда Вьвьен исполнилось 19 лет, она сбежала замуж за 33-летнего юриста Герберта Ли Холмана. Через год у пары родилась дочь Сюзанна. Но темпераментную девушку было не удержать дома, ее манила актерская жизнь. Она сменила имя с Вивиан Холман на Вьвьен Ли по совету агента, который счел, что первое не подходит для актрисы. Театральный Лондон принял новую артистку после того, как она сыграла в "Маске добродетели" в 1935 году, получившей прекрасные отзывы. Про новую звезду говорили, что она несет в себе "дух английского девичества". После этого спектакля она дала множество интервью и один из журналистов газеты Daily Express отметил, что на лице девушки произошла "молниеносная перемена". Именно тогда публика впервые заметила перемены настроения Вивьен…
Именно в "Маске добродетели" актер Лоренс Оливье заметил ее, поздравил и между актерами завязалась дружба, которая переросла в роман, а позднее — в брак. Этому не помешал ни ребенок Лоуренса, ни то, что оба были в браке на момент знакомства. Безоблачное счастье омрачала популярность Вивьен и то, что она пыталась сниматься в фильмах, в которых хотел играть ее муж. Оливье это задевало и он тайком выбрасывал газеты с похвалой в адрес супруги, а статуэтка "Оскара" подпирала двери в ванной. Но жена любила его и даже потратила свои деньги на постановку мужа "Ромео и Джульетта" в Нью-Йорке, которую критика не приняла. Это стало катастрофой для пары и они вернулись в Англию. Потом было африканское турне Вивьен, после которого ей диагностировали туберкулез в левом легком. После лечения казалось, что болезнь отступила, и актриса снова начала играть в кино. Тут выяснилось, что она ждет ребенка, но произошел выкидыш… После него она устроила истерику прямо на съемочной площадке. Последовал долгий период восстановления, во время которого она лечилась с психиатрической больнице.
Знакомые и друзья вспоминали ее как идеальную хозяйку и, одновременно, — фурию, кидающую в гостей обувь и отпускающую ругательства. Однажды чета прилюдно надавала друг другу пощечин, а журналисты радостно подхватили повод для сплетен. Психическое расстройство Вивьен и профессиональная конкуренция с мужем разрушили брак. Лоуренс увлекся другой женщиной, а в день 45-летия супруги сообщил, что уходит. Это стало тяжелым ударом для нее.
У актрисы были романы с коллегой по фильму "Слоновья тропа" актером Питером Финчем, и с актером Джеком Меривейлом… Но любовью всей ее жизни, чью фотографию она хранила в прикроватной тумбочке до конца своих дней, был супруг Оливье. Сам он позже признавался сыну от первого брака, что плакал, пересматривая фильмы с Вивьен.

"Унесенные ветром" и "Трамвай желание"

Когда начинались пробы на главную женскую роль в фильме "Унесенные ветром, Вивьен твердо решила, что станет в фильме той самой Скарлетт и не ошиблась: из 1,5 тысяч кандидаток продюсер Дэвид Селзник увидел главную героиню именно в ней.
Именно за эту роль 26-летняя актриса получила свой первый "Оскар", второй — чуть позже за роль в "Трамвае "Желание". Именно роль Бланш Дбюуа в этом фильме, как позже признавалась сама актриса, свела ее в глубокую пучину депрессии. Она будто сжилась с личностью героини.
На протяжении почти всей жизни актрисе не давало покоя биполярное аффективное расстройство. Оно же помогало ей вживаться в роли. Про Вивьен говорили, что с ней трудно работать, а из-за болезни ее карьера сменялась периодами подъема и упадка. В дальнейшем здоровье актрисы ослабили и приступы туберкулеза. Последней ее киноработой стал "Корабль дураков" в 1965 году. Продюсер и режиссер Стэнли Крамер изначально не знал о ее проблемах со здоровьем. Позже в интервью он вспоминал Вивьен как мужественную женщину, которая шла вперед, несмотря на такие проблемы. Спустя два года после съемок она умерла от туберкулеза.
Комментарии1
Актеры , Стэнли Крамер , Морин О'салливан , Вивьен Ли , Питер Финч , Лоренс Оливье
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