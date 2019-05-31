Трагическая судьба Вивьен Ли из «Унесенных ветром»

Все помнят капризную, утонченную красавицу Скарлетт О’Хару из фильма "Унесенные ветром", которую сыграла легендарная британка Вивьен Ли . Одна из самых красивых актрис Золотого века Голливуда снималась в кино, несмотря на тяжелые разочарования в жизни, которые ее преследовали. Что же мешало ей строить кинокарьеру и личную жизнь?

Детство

Вивьен Ли — урожденная Вивиан Мэри Хартли — родилась в Индии. Отец девочки, англичанин Эрнест Хартли, был офицером индийской кавалерии. Мать, Гертруда Робинсон Яки, имела ирландские и французские корни. Именно она прививала девочке любовь к литературе и, будучи еще совсем ребенком, она играла в спектаклях своей матери. В английском Монастыре Святого Сердца лучшей подругой Вивьен стала будущая актриса Морин О'Салливан , с которой девочка поделилась желанием стать "великой актрисой". Тогда она еще не знала, что это желание сбудется. Позже она окончила Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне.

Побег на свободу и личная жизнь

Когда Вьвьен исполнилось 19 лет, она сбежала замуж за 33-летнего юриста Герберта Ли Холмана. Через год у пары родилась дочь Сюзанна. Но темпераментную девушку было не удержать дома, ее манила актерская жизнь. Она сменила имя с Вивиан Холман на Вьвьен Ли по совету агента, который счел, что первое не подходит для актрисы. Театральный Лондон принял новую артистку после того, как она сыграла в "Маске добродетели" в 1935 году, получившей прекрасные отзывы. Про новую звезду говорили, что она несет в себе "дух английского девичества". После этого спектакля она дала множество интервью и один из журналистов газеты Daily Express отметил, что на лице девушки произошла "молниеносная перемена". Именно тогда публика впервые заметила перемены настроения Вивьен…

Именно в "Маске добродетели" актер Лоренс Оливье заметил ее, поздравил и между актерами завязалась дружба, которая переросла в роман, а позднее — в брак. Этому не помешал ни ребенок Лоуренса, ни то, что оба были в браке на момент знакомства. Безоблачное счастье омрачала популярность Вивьен и то, что она пыталась сниматься в фильмах, в которых хотел играть ее муж. Оливье это задевало и он тайком выбрасывал газеты с похвалой в адрес супруги, а статуэтка "Оскара" подпирала двери в ванной. Но жена любила его и даже потратила свои деньги на постановку мужа "Ромео и Джульетта" в Нью-Йорке, которую критика не приняла. Это стало катастрофой для пары и они вернулись в Англию. Потом было африканское турне Вивьен, после которого ей диагностировали туберкулез в левом легком. После лечения казалось, что болезнь отступила, и актриса снова начала играть в кино. Тут выяснилось, что она ждет ребенка, но произошел выкидыш… После него она устроила истерику прямо на съемочной площадке. Последовал долгий период восстановления, во время которого она лечилась с психиатрической больнице.

Знакомые и друзья вспоминали ее как идеальную хозяйку и, одновременно, — фурию, кидающую в гостей обувь и отпускающую ругательства. Однажды чета прилюдно надавала друг другу пощечин, а журналисты радостно подхватили повод для сплетен. Психическое расстройство Вивьен и профессиональная конкуренция с мужем разрушили брак. Лоуренс увлекся другой женщиной, а в день 45-летия супруги сообщил, что уходит. Это стало тяжелым ударом для нее.

У актрисы были романы с коллегой по фильму "Слоновья тропа" актером Питером Финчем , и с актером Джеком Меривейлом… Но любовью всей ее жизни, чью фотографию она хранила в прикроватной тумбочке до конца своих дней, был супруг Оливье. Сам он позже признавался сыну от первого брака, что плакал, пересматривая фильмы с Вивьен.

"Унесенные ветром" и "Трамвай желание"

Когда начинались пробы на главную женскую роль в фильме "Унесенные ветром, Вивьен твердо решила, что станет в фильме той самой Скарлетт и не ошиблась: из 1,5 тысяч кандидаток продюсер Дэвид Селзник увидел главную героиню именно в ней.

Именно за эту роль 26-летняя актриса получила свой первый "Оскар", второй — чуть позже за роль в "Трамвае "Желание". Именно роль Бланш Дбюуа в этом фильме, как позже признавалась сама актриса, свела ее в глубокую пучину депрессии. Она будто сжилась с личностью героини.