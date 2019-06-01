Как Вицин в 46 лет сыграл 20-летнего парня

Между тем, персонажу пьесы А. Н. Островского было всего 20 лет, а Вицину к моменту начала съемок — 46. Он сам придумал себе грим и, чтобы выглядеть в два раза моложе, по несколько часов ежедневно проводил у гримеров. Артист увлекался йогой и переносил процедуры с буддийским спокойствием. Его морщины прятали за веснушками, с помощью тона сделали лицо более худым, подтягивали нос. Омолодила лицо и прическа с кудрями.

Чтобы избавиться от лишнего веса и сделать фигуру по-юношески стройной, Георгий Михайлович перед съемками отправился в Сухуми, где целый месяц провел на стадионе, где регулярно тренировался с футболистами.

Финальную сцену снимали в Суздале. Жители города и по сей день помнят, как легендарный артист исполнял на площади танец.

Кстати, поставил танец сам режиссер Воинов. На улице стояла жаркая погода, поэтому Воинов показывал па в расстегнутой рубашке, а Вицин в костюме терпеливо смотрел и повторял движения.