Актеры, которые удачно сменили амплуа

Фото: кадр из фильма "Любовь, сбивающая с ног"

Очень часто актеры оказываются заложниками одного амплуа.

Зрители охотно принимают артиста в этом образе, а попытка сыграть нетипичную роль может обернуться провалом фильма.

Впрочем, кое-кому из звезд удалось выйти за рамки привычного образа и сверкнуть талантом в необычных ролях.

Том Круз

Почти всегда изображает на экране супергероя, которой выходит сухим из воды в любой ситуации. Но в ленте «Соучастник» 2004 года режиссера Майкла Манна Том стал резко отрицательным героем — безжалостным убийцей, за одну ночь отправившим на тот свет сразу пять человек.

Адам Сэндлер

Одаренный комик, но многие его картины настолько примитивны, что давно стали синонимом пошлости. Однако в фильме 2002 года «Любовь, сбивающая с ног», снятом Полом Томасом Андерсоном , Адам проявил свой драматический талант, и это оценили даже критики.

Леонардо Ди Каприо