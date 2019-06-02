Актеры, которые удачно сменили амплуа 

Очень часто актеры оказываются заложниками одного амплуа.
Зрители охотно принимают артиста в этом образе, а попытка сыграть нетипичную роль может обернуться провалом фильма.
Впрочем, кое-кому из звезд удалось выйти за рамки привычного образа и сверкнуть талантом в необычных ролях.
Том Круз
Почти всегда изображает на экране супергероя, которой выходит сухим из воды в любой ситуации. Но в ленте «Соучастник» 2004 года режиссера Майкла Манна Том стал резко отрицательным героем — безжалостным убийцей, за одну ночь отправившим на тот свет сразу пять человек.
Адам Сэндлер
Одаренный комик, но многие его картины настолько примитивны, что давно стали синонимом пошлости. Однако в фильме 2002 года «Любовь, сбивающая с ног», снятом Полом Томасом Андерсоном, Адам проявил свой драматический талант, и это оценили даже критики.
Леонардо Ди Каприо
Популярность пришла к Леонардо Ди Каприо после «Титаника», где он выступил романтичным героем-любовником, вызывающим слезы умиления. От этого образа Лео избавлялся довольно долго, и переломным моментом стало начало сотрудничества с режиссером Мартином Скорсезе. В картинах Скорсезе Ди Каприо открылся как действительно серьезный и многогранный актер, способный перевоплотиться в кого угодно. Еще одним этапом стала лента «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино (2012 год), где Леонардо появился в отрицательной роли.