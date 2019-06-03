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За что сидел в тюрьме Петр Вельяминов 

Рамблер 6 часов назад
Актёр Пётр Вельяминов попал в кино случайно. Он родился в 1926 году. Его отец был в родстве с белогвардейскими генералами, за что в 1930 отправился в лагерь. А в 1943 году арестовали и Петра, вменив ему антисоветчину. В заключении Вельяминов увлёкся самодеятельностью и, выйдя из тюрьмы через девять лет, поступил в театр. Когда он играл в театре Свердловска, его заметили режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский, искавшие артиста для эпопеи «Тени исчезают в полдень». Роль Захара Большакова стала для Петра Вельяминова судьбоносной: в 45 лет он неожиданно для себя превратился в звезду всесоюзного масштаба и одного из самых востребованных и любимых публикой актёра СССР.
Актеры , Видео , Петр Вельяминов , Валерий Усков , Владимир Краснопольский
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