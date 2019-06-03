Гражданская, фиктивная и настоящая жены Ярмольника 

Актёр Леонид Ярмольник с 1983 года женат на Оксане Афанасьевой. Однако личное счастье он обрёл не с первой попытки. В 22 года он встретил первую супругу, актрису Зою Пыльнову. Она была на 7 лет старше и замужем за актёром Владимиром Ильиным, но эти обстоятельства не помешали влюблённым жить в гражданском браке. Однако через 7 лет после трагически окончившейся беременности Зои эти отношения завершились. После расставания Леонид неожиданно женился, но и на этот раз семьи не получилось. Видео рассказывает о перипетиях личной жизни артиста.