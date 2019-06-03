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Какие грехи замаливал Валерий Золотухин 

Рамблер 2 часа назад
В середине девяностых годов актёр Валерий Золотухин начал собирать деньги на храм в родном селе Быстрый Исток на Алтае. Он обращался к знакомым и друзьям и в итоге всё-таки нашёл нужную сумму. Золотухин не мог пожаловаться на карьеру: фильмы с его участием неизменно нравились публике, ему доставались хорошие роли в театре. Личная жизнь артиста тоже была бурной, но приносила ему радость. Зачем же Золотухин с таким усердием собирал деньги? Какие грехи он собирался замолить? Что сгубило его сына и его самого? Узнайте обо всём из видео.
Актеры , Видео , Валерий Золотухин
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