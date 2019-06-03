Какие грехи замаливал Валерий Золотухин 

В середине девяностых годов актёр Валерий Золотухин начал собирать деньги на храм в родном селе Быстрый Исток на Алтае. Он обращался к знакомым и друзьям и в итоге всё-таки нашёл нужную сумму. Золотухин не мог пожаловаться на карьеру: фильмы с его участием неизменно нравились публике, ему доставались хорошие роли в театре. Личная жизнь артиста тоже была бурной, но приносила ему радость. Зачем же Золотухин с таким усердием собирал деньги? Какие грехи он собирался замолить? Что сгубило его сына и его самого? Узнайте обо всём из видео.