Актриса Юлия Снигирь появится в «Молодом папе»

Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области, она кандидат в мастера спорта по шахматам и учитель английского языка по первому образованию. Она также училась в Театральном училище им. Щукина и впервые привлекла внимание зрителей, сыграв роль в клипе «До скорой встречи» группы "Звери". К настоящему времени на ее счету более двух десятков ролей в разных кинопроектах.