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Актриса Юлия Снигирь появится в «Молодом папе» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российская актриса Юлия Снигирь появится во втором сезоне сериала "Молодой папа" ("The young Pope"), где главную роль играет Джуд Лоу. Об этом сообщил режиссер сериала Паоло Соррентино, знаменитый итальянский режиссер и сценарист, пришедший на телевидение из большого кино. Также во втором сезоне, который выйдет на экраны осенью 2019 года, мы увидим Джона Малковича и Мэрилина Мэнсона.
Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области, она кандидат в мастера спорта по шахматам и учитель английского языка по первому образованию. Она также училась в Театральном училище им. Щукина и впервые привлекла внимание зрителей, сыграв роль в клипе «До скорой встречи» группы "Звери". К настоящему времени на ее счету более двух десятков ролей в разных кинопроектах.
Актеры , Молодой Папа , Мэрилин Мэнсон , Юлия Снигирь , Джон Малкович , Джуд Лоу
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