Самые несносные знаменитости

Звёздной болезнью страдают не только начинающий артисты, но и те, кто уже не первый год входит в число знаменитостей. Этих селебрити не выносят коллеги, на них обижаются фанаты, а журналисты стараются общаться с ними как можно меньше. Например, Кристиан Бейл , снявшийся во многих популярных картинах и давно входящий в список самых востребованных голливудских звёзд, на плохом счету у режиссёров: он нередко затевает ссоры на съёмочной площадке, не любит общаться с журналистами и не станет сдерживать гнев, если его разозлили.

Видео рассказывает о других актёрах, которые явно переоценивают себя.