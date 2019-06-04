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Самые несносные знаменитости 

Рамблер 2 часа назад
Звёздной болезнью страдают не только начинающий артисты, но и те, кто уже не первый год входит в число знаменитостей. Этих селебрити не выносят коллеги, на них обижаются фанаты, а журналисты стараются общаться с ними как можно меньше. Например, Кристиан Бейл, снявшийся во многих популярных картинах и давно входящий в список самых востребованных голливудских звёзд, на плохом счету у режиссёров: он нередко затевает ссоры на съёмочной площадке, не любит общаться с журналистами и не станет сдерживать гнев, если его разозлили.
Видео рассказывает о других актёрах, которые явно переоценивают себя.
Актеры , Видео , Кристиан Бейл
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