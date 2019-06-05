Скандальные пьяные выходки российских актеров

Каждый человек имеет право на личную жизнь. И он может расслабляться так, как ему нравиться, в том числе и выпивать. Но с людьми публичных профессий это не работает, поэтому их выходки в состоянии алкогольного опьянения запоминаются надолго.

Михаил Ефремов

В узких кругах известно о пристрастии знаменитого актера. Очень часто из-за этого Ефремов оказывается втянут в публичные скандалы. Один из недавних случаев произошел во время выступления в самарском театре. Зрители попросили актеров на сцене говорить погромче, а Ефремов, в свою очередь, начал словесную перепалку. Актер послал зрителей в известном направлении и в грубой форме объяснил, что свои пожелания они могут оставить при себе. Одни утверждают, что Ефремов не был пьян, а просто не вышел из своего образа, а другие очевидцы говорят обратное.

Алексей Панин

В 2016 году весь Рунет облетело видео, где актер Алексей Панин в состоянии опьянения прогуливается по улицам. И оно бы не стало вирусным, если бы знаменитость вела себя спокойно. Он был одет в женское белье и пытался себя удовлетворить. До этого случая актер несколько раз устраивал пьяные выходки: срывал спектакли, громил общественные места и оскорблял полицейских. При этом, в скандалы он втягивал свою супругу и дочь, которую похищал несколько раз.

Братья Торсуевы