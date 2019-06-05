35 лет спустя: что стало с Машей из «Приключений Петрова и Васечкина»?

Веселая музыкальная кинолента про двух непоседливых школьников Петрова и Васечкина была одним из любимейших фильмов всех советских детей. Помимо главных героев зрителям особо полюбилась девочка Маша Старцева, роль которой исполнила на тот момент 13-летняя Инга Ильм . В 80-е она стала идеалом юной девушки для всех поклонников сериала. Но как сложилась ее судьба после столь раннего успеха?

Кинодеятельность Инги закончилась еще в начале 2000-х после съемок в провальном сериале "Чай, кофе, потанцуем…". Но, несмотря на это, можно сказать, что карьера Ильм удалась, пусть и не на актерском поприще. Долгое время она работала телеведущей на центральных каналах, затем участвовала в масштабном документальном проекте, в рамках которого объездила весь мир.

В 37 лет Инга решила поступить на истфак МГУ . Теперь она пишет книги, изучает художественную культуру России XVIII века и преподает историю — читает лекции, посещает конференции.

У Ильм есть взрослый сын Джейсон от ирландского режиссера Джерарда Майкла Маккарти.

Сейчас Инге 47 лет, она живет в Италии и по-прежнему выглядит прекрасно.

ingailm.com

В одном из недавних интервью Ильм признается, что даже спустя 35 лет ее по-прежнему узнают на улицах, и она благодарна "Приключениям Петрова и Васечкина" за то, что этот фильм долгие годы мотивировал ее брать все новые и новые высоты.