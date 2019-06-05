Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

35 лет спустя: что стало с Машей из «Приключений Петрова и Васечкина»? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"
Веселая музыкальная кинолента про двух непоседливых школьников Петрова и Васечкина была одним из любимейших фильмов всех советских детей. Помимо главных героев зрителям особо полюбилась девочка Маша Старцева, роль которой исполнила на тот момент 13-летняя Инга Ильм. В 80-е она стала идеалом юной девушки для всех поклонников сериала. Но как сложилась ее судьба после столь раннего успеха?
Кинодеятельность Инги закончилась еще в начале 2000-х после съемок в провальном сериале "Чай, кофе, потанцуем…". Но, несмотря на это, можно сказать, что карьера Ильм удалась, пусть и не на актерском поприще. Долгое время она работала телеведущей на центральных каналах, затем участвовала в масштабном документальном проекте, в рамках которого объездила весь мир.
В 37 лет Инга решила поступить на истфак МГУ. Теперь она пишет книги, изучает художественную культуру России XVIII века и преподает историю — читает лекции, посещает конференции.
У Ильм есть взрослый сын Джейсон от ирландского режиссера Джерарда Майкла Маккарти.
Сейчас Инге 47 лет, она живет в Италии и по-прежнему выглядит прекрасно.
ingailm.com
В одном из недавних интервью Ильм признается, что даже спустя 35 лет ее по-прежнему узнают на улицах, и она благодарна "Приключениям Петрова и Васечкина" за то, что этот фильм долгие годы мотивировал ее брать все новые и новые высоты.
Комментарии
Актеры , Инга Ильм , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия 24» попыталась разоблачить «Чернобыль»
Фильмы, которые вышли в прокат благодаря Брежневу
Украинского эксперта навсегда выгнали из тв-шоу1
Как выглядели герои «Чернобыля» в реальной жизни20
Фильмы, запрещенные к показу
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
03:34
Самая большая ошибка Сергея Проханова
Актеры
10:14
Голливудские двойники, которых постоянно путают
Актеры
08:24
Сериалы, которые стоит пересмотреть
Сериалы
02:09
Какими стали юные партнерши Юрия Николаева
ТВ
12:44
Что стало с актёрами фильма «В бой идут одни старики»
Актеры Фильмы
26:17
Как Гайдай и Гомиашвили объявили бойкот друг другу
Фильмы Актеры
01:39
Почему Петр Кулешов женился пять раз
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение