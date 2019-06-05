Веселая музыкальная кинолента про двух непоседливых школьников Петрова и Васечкина была одним из любимейших фильмов всех советских детей. Помимо главных героев зрителям особо полюбилась девочка Маша Старцева, роль которой исполнила на тот момент 13-летняя Инга Ильм. В 80-е она стала идеалом юной девушки для всех поклонников сериала. Но как сложилась ее судьба после столь раннего успеха?
Кинодеятельность Инги закончилась еще в начале 2000-х после съемок в провальном сериале "Чай, кофе, потанцуем…". Но, несмотря на это, можно сказать, что карьера Ильм удалась, пусть и не на актерском поприще. Долгое время она работала телеведущей на центральных каналах, затем участвовала в масштабном документальном проекте, в рамках которого объездила весь мир.
В 37 лет Инга решила поступить на истфак МГУ. Теперь она пишет книги, изучает художественную культуру России XVIII века и преподает историю — читает лекции, посещает конференции.
У Ильм есть взрослый сын Джейсон от ирландского режиссера Джерарда Майкла Маккарти.
Сейчас Инге 47 лет, она живет в Италии и по-прежнему выглядит прекрасно.
ingailm.com
В одном из недавних интервью Ильм признается, что даже спустя 35 лет ее по-прежнему узнают на улицах, и она благодарна "Приключениям Петрова и Васечкина" за то, что этот фильм долгие годы мотивировал ее брать все новые и новые высоты.