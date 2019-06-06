Панкратов-Черный потерял сознание на съемках

Известный актер упал в обморок прямо на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова», где играет отца главной героини. В конце сцены ему стало плохо — давление резко упало до критического минимума. Актер был госпитализирован и сейчас его состояние врачи описывают как стабильно тяжелое. В себя Александр Васильевич еще не пришел. 28 июня актеру исполнится 70 лет.