Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

Панкратов-Черный потерял сознание на съемках 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Телеканал Супер
Известный актер упал в обморок прямо на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова», где играет отца главной героини. В конце сцены ему стало плохо — давление резко упало до критического минимума. Актер был госпитализирован и сейчас его состояние врачи описывают как стабильно тяжелое. В себя Александр Васильевич еще не пришел. 28 июня актеру исполнится 70 лет.
Главную роль в сериале «ИП Пирогова» играет звезда «Кухни» Елена Подкаминская. Сериал рассказывает о предприимчивой домохозяйке Вере, которая после развода начинает свое кондитерское дело.
Актеры , Кухня , Елена Подкаминская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева обвинила во лжи больную участницу шоу
Сиквелы, оказавшиеся лучше оригиналов
От чего на самом деле умерла актриса Вера Холодная
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»3
Чем сейчас занимается Татьяна Миткова7
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:00
Почему Гурченко перед смертью попала в больницу
Актеры
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
10:14
Звезды сериалов 2000-х, которых уже не узнать
Сериалы Актеры
11:29
Сиквелы, оказавшиеся лучше оригиналов
Фильмы
12:37
Отличные фильмы про катастрофы, не ставшие хитами
Фильмы
04:24
Самая загадочная советская актриса
Актеры
04:29
Чем сейчас занимается Татьяна Миткова
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
03:34
Самая большая ошибка Сергея Проханова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение